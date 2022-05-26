【聚焦人幣】人幣中間價貶２１６點子止步四連揚，報６﹒６７６６

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６７６６，
較上個交易日跌２１６點子，止步四連揚，上個交易日報６﹒６５５０。
美國聯儲局５月會議紀要出爐，顯示與會者同意通脹已成經濟主要威脅，大多數官員傾向在
６、７月維持加息５０個基點。美匯指數周三（２５日）紐約時段結束兩日跌勢，回升
０﹒２６％，至１０２﹒１２。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒６７６６ ＋２１６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１３８９ －４９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２４８３ ＋５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５０６ ＋２７﹒２０
１英鎊╱人民幣 ８﹒４１０１ ＋６２８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７４０５ ＋１０７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３３０８ ＋３６３﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８６００ ＋４５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４５１ ＋１４１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２１１３ ＋１８０﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７７ －１９﹒９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒８８７５ ＋４９４９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３５３５ ＋１３﹒００
１人民幣╱韓元 １８９﹒２７００ －３１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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