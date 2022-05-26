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26/05/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價貶２１６點子止步四連揚，報６﹒６７６６

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６７６６，
較上個交易日跌２１６點子，止步四連揚，上個交易日報６﹒６５５０。
　　美國聯儲局５月會議紀要出爐，顯示與會者同意通脹已成經濟主要威脅，大多數官員傾向在
６、７月維持加息５０個基點。美匯指數周三（２５日）紐約時段結束兩日跌勢，回升
０﹒２６％，至１０２﹒１２。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６７６６　　＋２１６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１３８９　　　－４９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２４８３　　　　＋５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５０６　　　＋２７﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４１０１　　＋６２８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７４０５　　＋１０７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３３０８　　＋３６３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８６００　　　＋４５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９４５１　　＋１４１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２１１３　　＋１８０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５７７　　　－１９﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒８８７５　＋４９４９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３５３５　　　＋１３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８９﹒２７００　　　－３１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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