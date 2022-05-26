【聚焦人幣】人幣中間價貶２１６點子止步四連揚，報６﹒６７６６

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６７６６，

較上個交易日跌２１６點子，止步四連揚，上個交易日報６﹒６５５０。

美國聯儲局５月會議紀要出爐，顯示與會者同意通脹已成經濟主要威脅，大多數官員傾向在

６、７月維持加息５０個基點。美匯指數周三（２５日）紐約時段結束兩日跌勢，回升

０﹒２６％，至１０２﹒１２。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒６７６６ ＋２１６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１３８９ －４９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２４８３ ＋５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５０６ ＋２７﹒２０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４１０１ ＋６２８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７４０５ ＋１０７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３３０８ ＋３６３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８６００ ＋４５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４５１ ＋１４１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２１１３ ＋１８０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７７ －１９﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒８８７５ ＋４９４９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３５３５ ＋１３﹒００

１人民幣╱韓元 １８９﹒２７００ －３１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

