《鍾之日記》穩經濟措施待落實，Ａ場探底回升軌

《鍾之日記》５月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



在疫情等超預期因素衝擊之下，中國４月經濟急劇萎縮，完成全年５﹒５％左右增長目標的

挑戰進一步加大。國務院常務會議周二（２４日）部署穩經濟一攬子措施後，周三（２５日）罕

有地召開相當於全國總動員的穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地出台並落實穩經濟政策。不

過，會議未提及調整防疫政策，國務院總理李克強在會上僅提出做好疫情防控需要財力物力保障

，要在防控好疫情同時，完成經濟社會發展任務。

市場憧憬各地政府及行業主管部委將密集推出更多穩經濟政策。政策大方向會更突出保市場

主體、保就業、保民生。人民銀行已率先發布《關於推動建立金融服務小微企業敢貸願貸能貸會

貸長效機制的通知》，提到要發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，用好降準、再貸款再貼

現、普惠小微貸款支持工具，持續增加普惠小微貸款投放。



＊恒指守兩萬關，Ａ場兩連升＊



美聯儲局會議紀錄展示出對加息立場較預期進取，但道指仍能連升第四日，港股昨日反彈

５９點後，今日稍為回吐。恒指高開１００點，報２０２７２，甫開市已升勢不保，更一度失守

２００００大關，跌２８０點，見１９８９０半日低位。不過Ａ股回升，港股跌幅亦收窄，

２００００點失而復得。午後在兩萬關爭持。最終恒指收造２０１１６，跌５５點或０﹒２７％

；國指收報６８７７點，跌２１點或０﹒３１％。科技股指數一度挫２％，低見３９６１，全日

收報４０３３點，跌９點或０﹒２４％。大市成交額９５５﹒０６億元。

滬深股市今日平穩向上，滬指窄幅高開不久後即倒跌，低見３０７９﹒４８點失守三千一，

不過盤中軍工股大幅拉漲，助力滬指倒升，全日漲０﹒５％錄兩連升，報３１２３﹒１１點，深

成指揚０﹒５７％，不過創業板指軟０﹒１９％。軍工板塊全天強勢，大基建、券商、元宇宙、

５Ｇ等板塊輪番活躍，個股漲多跌少，兩市今日成交８２２９億元人民幣，較上日增近８％，外

資再次出走，循陸股通淨流出１５﹒９７億元人民幣。



＊國家補貼鐵鳥飛，國泰邀空姐回巢彈２％＊



亞洲多國陸續放寬入境限制，旅遊業有望迎來小回春。國泰航空（００２９３）亦指，政府

近期調整旅行限制和檢疫要求，將有助旅客恢復來港和經香港出行，因此公司近日向已離職但選

擇繼續聯絡的前機艙服務員發電郵，邀請他們重新加入國泰，又指目前正是合適時機重建團隊。

國泰又指，過去兩年狀況十分艱難，前年１０月要大批出色的員工離職並不是容易的決定。

集團感謝已離職的機艙服務員願意與公司繼續聯繫。

航空業見復甦，國泰全日漲２﹒２％，報７﹒９７元。

不過，內地疫情封控持續，航空行業仍然大受打擊，總理李克強在全國穩住經濟大盤電視電

話會議上提到要努力穩住外貿、外資，須有序增加國內國際航班，制定便利於外企人員來往的政

策。財政部、民航局在中午發公告，為期３個月實施國內客運航班運行財政補貼，原則上當每周

內日均國內客運航班量低於或等於４５００班（保持安全運行最低飛行航班數）時，啟動財政補

貼。設定最高虧損額補貼標準上限為每小時２﹒４萬元人民幣。

民航股獲撐全日微漲，國航（００７５３）升１﹒５％，南航（０１０５５）升１﹒２％，

東航（００６７０）升１﹒１％。



＊雲音樂一度急升５７％，四度觸發市調機制＊



北京疫情雖未如上海嚴重，但當地５月起禁堂食以防疫情擴散，美團（０３６９０）在微信

公告，在政府指導下，會向北京全市美團外賣外賣商戶開展「共享員工」招募，商戶可將員工註

冊為「駐店美團騎手」。美團表示，有關安排是因應商戶部分員工因禁堂食安排而處於休假狀態

，須解決他們收入問題。美團收跌０﹒７％

阿里巴巴（０９９８８）收市後公布財年第四季和全年業績，受累內地３月起疫情重燃，宏

觀經濟面臨下行壓力，今年３月及４月內地社會消費品零售總額分別按年下降３﹒５％及

１１﹒１％，市埸預計阿里巴巴上季業績將承壓，期內經調整淨利倒退，而疫情衝擊將延續阿里

巴巴至６月底止季度業績表現。阿里連跌４日，績前再跌１﹒５％。

至於雲音樂（０９８９９）午後突然抽升，股價自下午３時０２分開始抽升，期間四度觸發

市場波動調節機制而進入５分鐘冷靜期，一度高見９２﹒５５元，升幅逾５７％。下午３時後股

價由６４﹒９元一度抽升至９２﹒５５元，半小時急升逾４２％。尾市升幅收窄，收升

３８﹒２％。部分科網股逆市向好，網易（０９９９９）靠穩升０﹒２％，快手（０１０２４）

升１﹒６％，騰訊（００７００）升０﹒１％。不過京東（０９６１８）跌０﹒６％。

阿里健康（００２４１）公布３月底止２０２２財年全年業績，期內收入２０５﹒７８億元

人民幣，按年增３２﹒６％；毛利約４１﹒０８億元人民幣，按年增１３﹒６％；盈轉虧約

２﹒６６億元人民幣；經調整虧損約３﹒９４億元人民幣，去年同期賺６﹒３億元人民幣，不派

息。阿里健康跌２﹒６％。



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