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即市新聞

26/05/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》偉仕佳杰企業系統雲計算增長可觀，前景看好

　　《投資心得》偉仕佳杰（００８５６）截至去年１２月３１日為止的２０２１年全年業績，
收入錄得約７８３﹒４億元人民幣，較２０２０年同期比較上升１２％。受惠中國及東南亞地區
ＩＴ基礎設施構建及雲服務需求旺盛，令集團擁有人應佔淨利潤錄得１３﹒１億元人民幣，同比
增２３﹒１％。

＊擁自家雲ＭＳＰ服務體系，東南亞ＩＴ基礎設施需求大＊

　　集團利用大數據和人工智能服務，改善傳統行業的上雲解決方案。特別之處在於集團擁有自
己的雲ＭＳＰ服務體系，能夠為客戶提供上雲服務，以及提供包括基礎開發、運維巡檢等綜合的
雲上服務。除了雲計算外，集團的產品方面亦有移動互聯、物聯應用、遊戲機、航拍器及虛擬現
實產品等，正配合現今大數據時代迅速發展的趨勢。
　　東南亞市場ＩＴ基礎設施需求龐大，作為東南亞地區領先的渠道商，未來將持續受益於自身
的規模效益，以及國內及東南亞的ＩＴ基礎設施建設需求增長。由於集團把握大數據時代迅速發
展的機遇，加上能有效回應客戶有增無減的需求，企業系統及雲計算錄得可觀增長，表現造好。

＊積極布局戰略新產品，可考慮現價買入＊

　　集團在包括雲計算與企業系統板塊亦發展迅速，包括雲計算板塊營業額同比升３９﹒３％，
以及企業系統收入同比增６﹒８％的增長。此外，亦積極開拓產品組合，積極布局戰略新產品，
如成了啟迪智享「智教人工智能實驗室」的中國區總分銷商，在教育領域進軍人工智能；亦成為
了科大訊飛智能錄音筆的中國區總分銷商，為其開拓ＡＩ市場。相信未來仍有一定的增長潛力。
可考慮於現價買入，上望８﹒２０元，跌穿５﹒９０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘
鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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