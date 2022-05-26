【新冠肺炎】上海昨日新增３３８例新冠陽性病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠

肺炎確診病例４８例和無症狀感染者２９０例，其中３１例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，

１７例確診病例和２９０例無症狀感染者在隔離管控中發現，未發現社會面感染者。新增境外輸

入性確診病例１例和無症狀感染者４例，均在閉環管控中發現。新增死亡病例１例。

截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者超過６２萬例，合計死亡５８７例。

