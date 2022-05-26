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即市新聞

26/05/2022 09:05

《思前想後－郭思治》大市暫持續整固待變，反覆偏弱有波幅冇升幅

　　《思前想後》大市已正式步入５月份之下旬，而即月期指轉倉及結算等相關活動亦將漸主導
大局，直到執筆一刻止計，大市之形態仍暫屬先高而後低，恒指暫是由３日之高位２１２９１點
跌至１０日之低位１９１７８點，即在短短５個交易日之內，累積之跌幅已達２１１３點，論幅
度當已不算小，或已可滿足月內對波幅之要求，但由於一個月之高低位是極少同時出現於５個交
易日之內，故從理論上看，在本月底之前，技術上該有更大之波幅點出現，從而拉闊月內高低位
出現的日期，惟直到目前一刻止計，大市暫仍持續整固於本月波幅之中間，等待變化。

＊自２月始已連窮４個多月，本年該有更大波幅出現＊
　
　　傳統而言是五窮六絕七翻身，但今年自２月開始已窮，且連續窮４個多月，２月份恒指是由
１０日之高位２５０５０點跌至２８日之低位２２４０６點，月內共跌２６４４點，到３月份，
是由１日之高位２２９３７點跌至１５日之低位１８２３５點，月內之跌幅為４７０２點，至４
月份，在沽壓主導下，恒指是由４日之高位２２５２３點跌至２７日之低位１９６６５點，即月
內之跌幅為２８５８點，至於本月，恒指暫是由３日之高位２１２９１點跌至１０日之低位
１９１７８點，即月內之跌幅暫為２１１３點，單從上述資料看，大市之沽壓確實相當沉重，值
得留意的是，本年之高位暫為２月１０日之２５０５０點，而低位暫為３月１５日之１８２３５
點，以５周內之跌幅已達６８１５點計當不算小，但相對一年之波幅計，則該仍有不足之感，假
如今年大市之波幅有約８０００至８５００點計，則在本年餘下之交易日，理論上該有更大之波
幅點出現，即是說，大市如不能上破２月１０日之高位２５０５０點，剩下之可能性該會跌穿３
月１５日之低位１８２３５點，另外，一年之高低位是不該同時出現於５周之內，從經驗得知，
每年大市之高低位該會相距至少４個月或以上。

＊各組平均線倒序排列顯弱態，應盡量保留現金＊
　
　　再看移動線方面之表現，經過連續４個多月之反覆回落，目前各組常用的平均移動線均已反
覆於本年２月１０日高位２５０５０點之下，由上而下之排列為２５０天線（２４５８８點），
１００天線（２２２８４點），５０天線（２０８７５點），２０天線（２０２６２點）及１０
天線（２０１７２點），即是說，大市之弱態相當明顯，加上各組移動線之排列為倒序模式，論
形勢當偏淡，故即使大市能偶見回升，惟亦只屬有波幅而冇升幅，有反彈而冇大升之技術性後抽
而已。
　　面對持續反覆偏弱之市勢，投資者最好是盡量保留現金，即使偶作投機性之短炒，惟亦只宜
輕注，同時亦需做好風險管理。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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