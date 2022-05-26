《思前想後－郭思治》大市暫持續整固待變，反覆偏弱有波幅冇升幅

《思前想後》大市已正式步入５月份之下旬，而即月期指轉倉及結算等相關活動亦將漸主導

大局，直到執筆一刻止計，大市之形態仍暫屬先高而後低，恒指暫是由３日之高位２１２９１點

跌至１０日之低位１９１７８點，即在短短５個交易日之內，累積之跌幅已達２１１３點，論幅

度當已不算小，或已可滿足月內對波幅之要求，但由於一個月之高低位是極少同時出現於５個交

易日之內，故從理論上看，在本月底之前，技術上該有更大之波幅點出現，從而拉闊月內高低位

出現的日期，惟直到目前一刻止計，大市暫仍持續整固於本月波幅之中間，等待變化。



＊自２月始已連窮４個多月，本年該有更大波幅出現＊



傳統而言是五窮六絕七翻身，但今年自２月開始已窮，且連續窮４個多月，２月份恒指是由

１０日之高位２５０５０點跌至２８日之低位２２４０６點，月內共跌２６４４點，到３月份，

是由１日之高位２２９３７點跌至１５日之低位１８２３５點，月內之跌幅為４７０２點，至４

月份，在沽壓主導下，恒指是由４日之高位２２５２３點跌至２７日之低位１９６６５點，即月

內之跌幅為２８５８點，至於本月，恒指暫是由３日之高位２１２９１點跌至１０日之低位

１９１７８點，即月內之跌幅暫為２１１３點，單從上述資料看，大市之沽壓確實相當沉重，值

得留意的是，本年之高位暫為２月１０日之２５０５０點，而低位暫為３月１５日之１８２３５

點，以５周內之跌幅已達６８１５點計當不算小，但相對一年之波幅計，則該仍有不足之感，假

如今年大市之波幅有約８０００至８５００點計，則在本年餘下之交易日，理論上該有更大之波

幅點出現，即是說，大市如不能上破２月１０日之高位２５０５０點，剩下之可能性該會跌穿３

月１５日之低位１８２３５點，另外，一年之高低位是不該同時出現於５周之內，從經驗得知，

每年大市之高低位該會相距至少４個月或以上。



＊各組平均線倒序排列顯弱態，應盡量保留現金＊



再看移動線方面之表現，經過連續４個多月之反覆回落，目前各組常用的平均移動線均已反

覆於本年２月１０日高位２５０５０點之下，由上而下之排列為２５０天線（２４５８８點），

１００天線（２２２８４點），５０天線（２０８７５點），２０天線（２０２６２點）及１０

天線（２０１７２點），即是說，大市之弱態相當明顯，加上各組移動線之排列為倒序模式，論

形勢當偏淡，故即使大市能偶見回升，惟亦只屬有波幅而冇升幅，有反彈而冇大升之技術性後抽

而已。

面對持續反覆偏弱之市勢，投資者最好是盡量保留現金，即使偶作投機性之短炒，惟亦只宜

輕注，同時亦需做好風險管理。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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