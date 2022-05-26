《輪證高清－孫明哲》本地銀行股年初至今跑贏大市，選擇相近產品

《輪證高清》今年以來，美國聯儲局一系列加息及縮表的操作，市場憧憬息差擴闊有利銀行

股表現，多了資金留意銀行股相關產品。觀察年初至今３隻本地銀行股的表現，中銀香港

（０２３８８）表現最強勢，累積上升逾１６％，匯豐（００００５）股價近日表現向好，年初

至今亦上升近９％，而當中走勢較落後的恒生（０００１１）則下跌近４％，三者均明顯跑贏恒

指，恒指同期錄得近１４％跌幅。

市場關注未來兩個月的聯儲局議息會議，就未來息口走勢作最新的啟示，最快一次議息將於

６月中進行，相信未來兩周資金仍會留意銀行股相關產品。投資者可利用網站上的認股證搜尋器

協助挑選，宜以輕微價外、中年期、低街貨作篩選，再選擇當中槓桿較高的產品。看好匯豐可留

意匯豐購２１４１４，屬中期輕微價外，是行使價５８元以下、３個月期以上最高槓桿產品之一

。看淡則可留意匯豐沽２２１６０，屬中短期輕微價外、高槓桿選擇，是２個月期以上、低街貨

證中最高槓桿。

另外，恒生認購證的選擇不多，現時最貼價的是行使價１６５元的產品，是少數較貼價條款，當

中一留意恒生購１３４３６，亦是相近條款產品最高槓桿；看好中銀的投資者可留意中銀購

１３６２１，是行使價３５元以下、３個月期以上產品最高槓桿。

投資者會注意到以上產品都是相近條款產品較高或最高槓桿的選擇，在相近條款中選擇高槓

桿產品，可在相若風險的情況之下，盡量擴大潛在回報，在風險及回報之間取得更佳的平衡，是

較可取的做法。



本地銀行股產品介紹：

＊匯豐購２１４１４，行使價５５﹒９３元，２０２２年８月２６日到期，實際槓桿１１﹒９倍

＊匯豐沽２２１６０，行使價４５元，２０２２年７月２５日到期，實際槓桿１３﹒４倍

＊恒生購１３４３６，行使價１６５元，２０２２年１１月２４日到期，實際槓桿９﹒５倍

＊中銀購１３６２１，行使價３２元，２０２２年９月２９日到期，實際槓桿９﹒６倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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