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即市新聞

26/05/2022 09:42

《輪證高清－孫明哲》本地銀行股年初至今跑贏大市，選擇相近產品

　　《輪證高清》今年以來，美國聯儲局一系列加息及縮表的操作，市場憧憬息差擴闊有利銀行
股表現，多了資金留意銀行股相關產品。觀察年初至今３隻本地銀行股的表現，中銀香港
（０２３８８）表現最強勢，累積上升逾１６％，匯豐（００００５）股價近日表現向好，年初
至今亦上升近９％，而當中走勢較落後的恒生（０００１１）則下跌近４％，三者均明顯跑贏恒
指，恒指同期錄得近１４％跌幅。
　　市場關注未來兩個月的聯儲局議息會議，就未來息口走勢作最新的啟示，最快一次議息將於
６月中進行，相信未來兩周資金仍會留意銀行股相關產品。投資者可利用網站上的認股證搜尋器
協助挑選，宜以輕微價外、中年期、低街貨作篩選，再選擇當中槓桿較高的產品。看好匯豐可留
意匯豐購２１４１４，屬中期輕微價外，是行使價５８元以下、３個月期以上最高槓桿產品之一
。看淡則可留意匯豐沽２２１６０，屬中短期輕微價外、高槓桿選擇，是２個月期以上、低街貨
證中最高槓桿。
另外，恒生認購證的選擇不多，現時最貼價的是行使價１６５元的產品，是少數較貼價條款，當
中一留意恒生購１３４３６，亦是相近條款產品最高槓桿；看好中銀的投資者可留意中銀購
１３６２１，是行使價３５元以下、３個月期以上產品最高槓桿。
　　投資者會注意到以上產品都是相近條款產品較高或最高槓桿的選擇，在相近條款中選擇高槓
桿產品，可在相若風險的情況之下，盡量擴大潛在回報，在風險及回報之間取得更佳的平衡，是
較可取的做法。
　　
　　本地銀行股產品介紹：
＊匯豐購２１４１４，行使價５５﹒９３元，２０２２年８月２６日到期，實際槓桿１１﹒９倍
＊匯豐沽２２１６０，行使價４５元，２０２２年７月２５日到期，實際槓桿１３﹒４倍
＊恒生購１３４３６，行使價１６５元，２０２２年１１月２４日到期，實際槓桿９﹒５倍
＊中銀購１３６２１，行使價３２元，２０２２年９月２９日到期，實際槓桿９﹒６倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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