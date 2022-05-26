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26/05/2022 10:07

【政策解讀】國盛證券：穩經濟會議措辭保守，料全年「保４爭５」

　　《經濟通通訊社２６日專訊》疫情等超預期因素衝擊之下，內地經濟４月急劇萎縮嚮警號，
５月迄今僅溫和復甦，完成全年「５﹒５％左右」增長目標的挑戰進一步加大。總理李克強主持
近期召開多次會議部署經濟穩增長，昨日（２５日）召開「全國穩住經濟大盤」電視電話會，參
會人數罕見達十萬人之巨，相當於發出了全國的動員令，釋放了明確的穩增長信號。
　　國盛證券首席經濟學家熊園指，本次會議的召開，既因為經濟形勢嚴峻，也因為近幾個月政
策出了很多、但沒能有效落地；２０２０年２月有類似大會、超１７萬人。會議稱，「努力確保
二季度經濟合理增長」、措辭偏保守，再疊加當前經濟現狀，預示二季度ＧＤＰ增速可能落入０
－３％之間，全年目標可能轉向「保４爭５」。

＊核心是要解決下半年穩增長的「資金缺口」＊

　　該機構認為，政策大方向會更突出保市場主體、保就業、保民生，各項政策有望加快落地。
穩增長的主抓手是鬆地產、擴基建、汽車消費。也會更好處理「防疫情ＶＳ穩增長」的均衡，推
復工、穩產業鏈、穩供應鏈。鬆貨幣、寬財政，核心是要解決下半年穩增長的「資金缺口」，降
準降息、發行特別國債仍有可能，也有可能出台類似抵押補充貸款（ＰＳＬ）這種政策安排。
　　李克強在會上指出，３月份尤其是４月份以來，就業、工業生產、用電貨運等指標明顯走低
，困難在某些方面和一定程度上比２０２０年疫情嚴重衝擊時還大；必須搶抓時間窗口，努力推
動經濟重回正常軌道，努力確保二季度經濟實現合理增長和失業率盡快下降，保持經濟運行在合
理區間。他要求，國務院確定的一攬子政策，５月底前要出台實施細則。（ｗｌ）

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