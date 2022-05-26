《廣匯論勢－鄭廣復》紐元６２美仙支持力強，中長線挑戰７５美仙

《廣匯論勢》新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）本月議息後一如市場預期，將現金利率

（ＯＣＲ）上調０﹒５厘，至２厘水平，為ＲＢＮＺ自１９９９年以來首次連續第二次會議加息

半厘，而自去年１０月開始加息以來，ＯＣＲ已累積上調１﹒７５厘。

ＲＢＮＺ在會後聲明中表示，委員會同意，以維持物價穩定及支持充分就業的步伐，繼續收

緊貨幣政策是適當的，並承諾確保消費者通脹返回１至３％目標範圍。ＲＢＮＺ又指，更早及更

大的加息幅度有助降低通脹變成長期性的風險，同時在面對全球經濟環境高度不確定時，讓貨幣

政策更具彈性。



＊勞工短缺致生產力受限＊



另外，ＲＢＮＺ指出，強勁的勞動力市場、良好的家庭收支、持續的財政支持及有利的貿易

條件，皆支持新西蘭經濟保持強勢，而放寬與ＣＯＶＩＤ－１９健康相關的限制，亦令經濟活動

增加，包括酒店住宿及旅遊。不過，ＲＢＮＺ強調，目前經濟仍然面對較大阻力，全球經濟不確

定性及高通脹，損害了環球及本土消費者信心，而高按揭利率及房屋供應增加，是導致資產價格

，尤其是樓價下跌的部分原因。

央行又表示，廣泛指標反映生產力受限及持續的通脹壓力仍然普遍，就業則持續高於可維持

的最高水平，而勞工短缺是生產力受到限制的主要原因，而央行計量的核心通脹高於３％。委員

會同意，維持加息步伐至有信心令消費者價格通脹返回目標範圍的水平，而在供求更加平衡時，

ＯＣＲ可稍為回落至較低及更中性水平。



＊紐息料持續高於美息＊



ＲＢＮＺ的加息決定刺激紐元匯價急升，紐元兌美元由周三議息結果公布前的０﹒６４２４

，急升至０﹒６５００，其後反覆升至０﹒６５１４後才遇到阻力，歐洲開市初段再試該位後受

阻回落至０﹒６４６６後才回穩。市場目前估計，ＲＢＮＺ將於今年將指標現金利率上調到

３﹒２５至３﹒５厘，如此，紐元息率甚至比美元更高，對紐元有支持作用。

根據ＲＢＮＺ同日公布的預測數據，整體消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升幅料在６月份達

到７％後將會觸頂，其後通脹率將會反覆回落，今年１２月料降至５﹒５％，２０２３年６月及

１２月分別降至３﹒５％及２﹒６％，即預料明年底通脹率將會返回央行設定的目標範圍。



＊紐央行明年加息步伐料放緩＊



不過，ＲＢＮＺ並未因為預期通脹率將於今年６月底在７％觸頂而放慢加息步伐，反而繼續

調升利率，預期ＯＣＲ將於今年１２月升至３﹒４１厘，而當通脹在明年１２月降至２﹒６％時

，ＯＣＲ將會升至３﹒９５厘。雖然ＲＢＮＺ預期之後通脹率將會持續下跌，２０２５年６月料

降至１﹒９％，但預期屆時指標利率只會降至３﹒５１厘，暗示加息周期將於明年１２月底，利

率接近４厘時結束，亦即在未來約一年半的時間內，ＲＢＮＺ將會合共加息約２厘，可以預期，

明年的加息幅度將會大幅減半，每次加息０﹒２５厘的機會極高。若然通脹發展一如ＲＢＮＺ預

期，則新西蘭明年中有望重見實質正利率，對紐元匯價有支持。

目前紐元兌美元處於５月１２日以來的反彈浪，短期阻力約為０﹒６５２９，剛好是４月初

以來跌浪的３８﹒２％反彈目標，昨天匯價已迫近該位，但在加息預期下，匯價應可輕易突破該

位，挑戰上述跌浪的５０％反彈位０﹒６６２５後才遇到較大阻力。



＊紐元四試０﹒６２三次守穩＊



從中長線走勢來看，紐元兌美元自２０１５年以來４次測試０﹒６２水平，分別是２０１５

年９月、２０１９年９月、２０２０年３月及今年５月初，明顯可見只有２０２０年的一次向下

突破，但由於是受到疫情影響，屬於非常事件，從而亦可判斷，０﹒６２００為紐元兌美元的長

期強力支持位，而上述三次成功守穩該位後，最小的反彈高位為０﹒６７５７，２０１５的一次

最高反彈至０﹒７５６０，至於２０２０年大跌後，匯價最高升至０﹒７４６６，現時新西蘭央

行已展開加息周期，且是目前唯一在加息步伐上領先聯儲局的主要央行，故可預期紐元兌美元中

長線將可升破０﹒７０，並以０﹒７５為最終上升目標。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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