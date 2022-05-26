【ＦＯＣＵＳ】聯儲背書經濟強勁，或重蹈「低估通脹」覆輒

【ＦＯＣＵＳ】２０２１年，低估通脹；２０２２年，低估衰退？當新屋銷售、耐用品訂單

、首次

失業救助申領、消費者信心、製造業ＰＭＩ等紅燈頻閃，美聯儲周四（２６日）公布的５月會議

紀要仍

顯示，「所有與會者一致認為美國經濟非常強勁（ｖｅｒｙ ｓｔｒｏｎｇ）」。

另一邊廂，紀要多達６０次提及「通脹」，加上工作人員繼３月後再次上調今明兩年ＰＣＥ

預測

，大多數與會者認為「在接下來的幾次會議上，繼續加息５０基點可能是合適的。」



＊暗示幣策可能酌情調整＊



相比議息聲明（ＦＯＭＣ ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）一槌定音式的「官宣」，會議紀要

（Ｍｉｎｕｔｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ＦＯＭＣ）

顯然更能反映討論的複雜性，並提供更多一窺未來路徑的可能。果不其然，在最新公布的５月紀

要暗示貨幣政策立場可能酌情調整後，隔夜美股三大指數齊升。

預期加息可能激進但快速收尾的論據，來自聯儲工作人員對ＰＣＥ的最新預測－－２０２２

、２０２３

２０２４年分別為４﹒３％、２﹒５％、２﹒１％，顯示通脹逐級回落；一些分析師開始相信，

如亞特蘭大聯儲

主席Ｒａｐｈａｅｌ Ｂｏｓｔｉｃ早前表示，６、７月分別加息５０基點後，９月將按下暫停

鍵。

但是看真些，工作人員對今明兩年ＰＣＥ的預測實際較１月時大幅上調，其中１月、３月時

分別

預期今年ＰＣＥ增２﹒６％、４％，最新預期則是４﹒３％，反映更高的食品、能源及工資水平

。最大的疑問

是，聯儲能否像１９９４年那樣，激進加息壓通脹，又不拖累增長，成功軟著陸？



＊多項實際數據背道而馳＊



對此，一眾委員似乎相當樂觀，「參與者預計本季度實際ＧＤＰ將穩健增長，今年的增長可

能

接近或高於其長期增長率，並且總需求和總供給之間的不平衡將隨著時間推移而減少」；「預

計消費支出將強勁增長，阻礙勞動力供應的大流行相關因素可能會進一步減弱。」

然而，多項實際數據卻與此背道而馳，包括新申請失業救濟人數升至４個月高位，宣布裁員

的企業在４月按年增加了６％；４月新屋銷售急凍；５月製造業ＰＭＩ降至三個月低。

全球最大的對沖基金橋水的聯席首席投資官Ｂｏｂ Ｐｒｉｎｃｅ就指，美國經濟正在走向

滯脹的風

口浪尖，投資者對通脹和利率的路徑過於樂觀。穆迪首席經濟學家Ｍａｒｋ Ｚａｎｄｉ同指，

衰退風險

高得令人不安，要讓經濟在不陷入低迷的情況下度過難關，需要美聯儲做出非常靈巧的決策和

一點運氣。

若以市場這個望遠鏡觀察，標指５００當前的修正已相當於二戰後非衰退期間出現的第六大

幅度，今日稍後將放榜的零售巨頭Ｃｏｓｔｃｏ（好市多）、Ｍａｃｙ＇ｓ（梅西百貨）業績會

否提供更多衰退信號？小心新一輪跌浪。

