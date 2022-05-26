【內房困局】惠譽博華：受累疫情，房企收入規模今年料首現負增長

《經濟通通訊社２６日專訊》惠譽博華發表報告指出，為提振市場信心，預期內地監管層將

出台更為廣泛與實質的調控舉措，若下半年疫情緩和，房地產行業銷售有望在第三季築底企穩。

不過，在行業下行壓力下，該行預計今年房地產行業收入規模將首次出現負增長。

報告認為，今年初以來，中央層面和地方政府頻繁出台更為積極的鬆綁政策，以支持房地產

行業銷售和合理融資需求。惟今年首４個月，以住房貸款為核心要素的住戶部門中長期貸款增幅

連續跌入負值區間。４月單月，受疫情拖累，住戶中長期貸款新增金額跌幅進一步擴大，顯示購

房者的信心仍然不足，市場情緒修復仍待時日。

報告指，在「房住不炒」主基調下，此次調整具備積極的訊號意義，監管訊號預示房地產調

控政策的堅定轉向，中短期內房地產政策放鬆的趨勢可期，預計後續中央與地方政府層面將出台

更為廣泛與實質的調控舉措，以助力市場重拾信心。

惠譽博華預期，伴隨行業銷售下滑，今年房企結算收入增速可能首次轉負，利潤率指標亦將

延續下行趨勢。隨著高地價項目的持續結轉，房企的營業成本率仍將高企。不過，今年房地產行

業降槓桿行動仍將持續，隨著更大力度的融資支持政策有望出台，房地產行業融資環境在第三季

有望繼續邊際寬鬆，房企的財務槓桿指標有望持續改善。（ｃａ）

