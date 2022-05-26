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26/05/2022 14:48

【內房困局】惠譽博華：受累疫情，房企收入規模今年料首現負增長

　　《經濟通通訊社２６日專訊》惠譽博華發表報告指出，為提振市場信心，預期內地監管層將
出台更為廣泛與實質的調控舉措，若下半年疫情緩和，房地產行業銷售有望在第三季築底企穩。
不過，在行業下行壓力下，該行預計今年房地產行業收入規模將首次出現負增長。
　　報告認為，今年初以來，中央層面和地方政府頻繁出台更為積極的鬆綁政策，以支持房地產
行業銷售和合理融資需求。惟今年首４個月，以住房貸款為核心要素的住戶部門中長期貸款增幅
連續跌入負值區間。４月單月，受疫情拖累，住戶中長期貸款新增金額跌幅進一步擴大，顯示購
房者的信心仍然不足，市場情緒修復仍待時日。
　　報告指，在「房住不炒」主基調下，此次調整具備積極的訊號意義，監管訊號預示房地產調
控政策的堅定轉向，中短期內房地產政策放鬆的趨勢可期，預計後續中央與地方政府層面將出台
更為廣泛與實質的調控舉措，以助力市場重拾信心。
　　惠譽博華預期，伴隨行業銷售下滑，今年房企結算收入增速可能首次轉負，利潤率指標亦將
延續下行趨勢。隨著高地價項目的持續結轉，房企的營業成本率仍將高企。不過，今年房地產行
業降槓桿行動仍將持續，隨著更大力度的融資支持政策有望出台，房地產行業融資環境在第三季
有望繼續邊際寬鬆，房企的財務槓桿指標有望持續改善。（ｃａ）

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