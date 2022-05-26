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即市新聞

26/05/2022 09:00

《法證攻防－林恩》阿里（０９９８８）即將公布業績

　　《法證攻防》中國２０２２年一季度社會消費品零售總額增長３﹒３％，其中，實物商品網
上零售額２５２５７億元，增長８﹒８％。中國電商龍頭阿里巴巴（０９９８８）將於本周四
（２６日）公布業績，股價暫錄３連跌。周三（２５日）跌１﹒５％，收報８２﹒３５元。輪證
資金流方面，阿里５月１８日至２４日錄得６０９萬元資金淨流入認購證和牛證，約６６４萬元
資金淨流出認沽證和熊證。
　　快手（０１０２４）２０２２年第一季度收入２１０億元人民幣，同比增長２３﹒８％。經
調整淨虧損３７﹒２２億元，較上年同期虧損收窄。快手應用平均日活躍用戶同比增長１７％至
３﹒４５５億。公布業績後快手周三升５﹒３７％，收報６６﹒７５元。輪證資金流方面，快手
５月１８日至２４日錄得１９８２萬元資金淨流入認購證和牛證，約２８４萬元資金淨流出認沽
證和熊證。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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