《法證攻防－林恩》阿里（０９９８８）即將公布業績

《法證攻防》中國２０２２年一季度社會消費品零售總額增長３﹒３％，其中，實物商品網

上零售額２５２５７億元，增長８﹒８％。中國電商龍頭阿里巴巴（０９９８８）將於本周四

（２６日）公布業績，股價暫錄３連跌。周三（２５日）跌１﹒５％，收報８２﹒３５元。輪證

資金流方面，阿里５月１８日至２４日錄得６０９萬元資金淨流入認購證和牛證，約６６４萬元

資金淨流出認沽證和熊證。

快手（０１０２４）２０２２年第一季度收入２１０億元人民幣，同比增長２３﹒８％。經

調整淨虧損３７﹒２２億元，較上年同期虧損收窄。快手應用平均日活躍用戶同比增長１７％至

３﹒４５５億。公布業績後快手周三升５﹒３７％，收報６６﹒７５元。輪證資金流方面，快手

５月１８日至２４日錄得１９８２萬元資金淨流入認購證和牛證，約２８４萬元資金淨流出認沽

證和熊證。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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