《陸言堂－陳永陸》恒地（０００１２）舊區更新再下一城

《陸言堂》恒基地產（０００１２）一向被譽為市區重建專家，下一站正正係紅磡。集團最

近推出近三十年全港最大型重建項目必嘉坊（Ｂａｋｅｒ Ｃｉｒｃｌｅ），坐落紅磡站、何文

田站及黃埔站「鐵三角」中央地段，有齊商、住、購物設施，相信區內居民會加倍「興奮」。



街名往往蘊含地區發展脈絡，紅磡唔少街名都富有區內特色，例如：因有觀音廟，而有觀音

街；有青州英泥廠，就有青州街；有黃埔船塢，故有船塢街（已改名船澳街）。另外，紅磡向來

係珠寶批發集中地，好多珠寶公司同工場都喺民樂街落腳，所以又稱為珠寶街。而喺鐵三角一帶

，有四個街名就取自九廣鐵路高層，其中必嘉街就係紀念首席工程師羅拔必嘉（Ｒｏｂｅｒｔ

Ｂａｋｅｒ），因此恒地特意將新項目命名為必嘉坊，意味貼鄰港鐵站，同時象徵東鐵線揭開新

一頁。



雖則區內發展成熟，但要將舊樓林立嘅紅磡大翻新，無疑係一場持久戰。恒地由開始收樓至

今，足足花逾廿年時間部署呢個千年地契項目，橫跨機利士南路、必嘉街、黃埔街、寶其利街以

及紅磡南道，行去港鐵站只需６、７分鐘。發展項目將建９幢住宅大樓，共提供約２８００個住

宅單位，總樓面超過１００萬平方呎，分三期發展，預計第一期將於２０２４年落成。



舊區更新能否切合居民所需，講求新舊融合和以人為本，紅磡生活消費向來以民生小店為主

，唔少老舖隱身大街小巷，滿載居民嘅生活足跡。為咗保留區內回憶和人情味，恒地喺規劃藍圖

上亦見心思，除咗興建基座商場之外，亦破格打造長近一公里嘅步行街，以潮文青作定位，將有

四大主題區，部分商舖外觀設計將加入區內文化色彩，營造新舊融和嘅社區環境。



受惠屯馬線效應，同屬舊區嘅土瓜灣亦具重建潛力，據恒地最新年報顯示，旗下土瓜灣併購

範圍橫跨多條街道，所佔樓面約３７萬平方呎；而上年奪得土瓜灣庇利街╱榮光街重量級重建項

目，再增添所佔樓面３５萬平方呎，進一步擴大區內版圖。舊區重建需要睇得準、睇得遠，亦要

財力雄厚兼用心規劃，恒地多年來屢屢為舊區注入新動力，期待集團再下一城，釋放更多舊樓價

值，地盡其用。《獨立股評人 陳永陸》



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