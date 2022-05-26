【特區新班子】傳行會將換血，羅范椒芬退下火線政黨代表「執位」

《經濟通通訊社２６日專訊》新一屆政府７月上台，候任特首李家超正密鑼緊鼓組班，除了

司局長等問責官員，作為特首智囊的行政會議成員，亦有一番變動。消息指，部分行會成員將隨

退下火線，包括行會召集人陳智思、成員羅范椒芬。羅范椒芬接受《香港０１》訪問時表示，已

當了１０年行會成員，應該讓位給年輕人。

羅范椒芬曾任教育統籌局局長、廉政專員等重要公職，２０１２年為梁振英助選，之後成為

行會成員。羅太近年不再擔任科技園董事局主席後，在公眾曝光率減少，她承認不會留任下屆行

會，「我以往也是當了１０年港區人大代表後自動退出。」



＊陳智思：是時候讓新面孔參加＊



曾為林鄭月娥助選的行會「四朝元老」陳智思，昨日回應傳媒提問時表示，自己服務過歷任

特首，已經是較長的時間，認為應該讓不同人參與，「是時候讓新面孔令市民看到希望。」陳智

思早於２００４年獲時任特首董建華委任為行會成員，至２０１７年林鄭月娥更委任他為行會召

集人。

消息指，在新人事、新作風下，陳智思很大機會離開行會，若只出任行會成員，則無異於「降格

」。



＊葉劉：如李家超有需要願留任＊



新民黨主席葉劉淑儀表示，如候任行政長官有需要，願意留任行會幫忙，立場未變；自由黨

主席張宇人說，不回答假設性問題；民主思路召集人湯家驊則指，要看李家超看法，自己暫沒特

別想法。



＊盛傳張國鈞加入政府做局長＊



目前民建聯有葉國謙和張國鈞兩名行會成員，後者盛傳加入政府做局長，將騰出空缺，民建

聯可能會推薦一名副主席頂上。至於年屆七十的葉國謙，他於２０１６年接替黨主席李慧琼進入

行會，但同年已在立法會崗位交棒。他接受查詢時表示，行會成員是由特首委任，如下屆特首有

需要的話，他會考慮。他說香港社會正面臨疫後經濟復甦、通關等多個問題，期望下屆政府能集

合力量去解決。

工聯會方面，榮譽會長黃國健去年在立法會退下火線，九龍東議席由黨友接棒，政圈預料，

工聯會現任議員會躋身行會。（ｈｙ）

