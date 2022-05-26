【外圍經濟】美國貿易代表辦公室官員：美國對華關稅評估或耗數月

《經濟通通訊社２６日專訊》美國貿易代表辦公室總法律顧問Ｇｒｅｔａ Ｐｅｉｓｃｈ周

三（２５日）稱，美國對逾３０００億美元中國輸美商品的關稅評估，可能耗時數月，但她稱此

舉不會阻止拜登政府採取其他措施，例如根據分析結果實施關稅排除程序。

受惠於特朗普時期關稅的行業代表可以在７月６日或之前提出意見，和要求繼續徵收關稅。

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