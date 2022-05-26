  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/05/2022 11:49

【外圍經濟】馬斯克買推特，股權承諾總額提高至３３５億美元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》特拉斯公司行政總裁馬斯克正放棄用與特斯拉股票掛鈎的保證
金貸款來資助收購社交平台Ｔｗｉｔｔｅｒ，將其交易協議的股權承諾總額增至３３５億美元。
　　根據周三（２５日）提交的存檔文件，馬斯克承諾將為今次收購額外提供６２﹒５億美元的
股權融資。這個金額足以消除同樣規模的保證金貸款，該筆貸款已比本月較早時有所調低。
　　馬斯克亦可能獲得額外的融資承諾。（ａｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話26/05/2022
《午市前瞻》專家料中央不會大力刺激經濟 百度值博阿里勢危
人氣文章大行報告26/05/2022
【大行炒D乜】快手減虧損　摩通維持增持兼升目標
人氣文章開市Good Morning26/05/2022
林家亨料國策月底出台帶動港股重上廿天線　阿里短線買入具值博率
人氣文章中國故事25/05/2022
《神州經脈》中美審計磋商撲朔迷離　國務院開大會穩經濟A場收升
人氣文章財經熱話25/05/2022
【內房困局】人行銀保監部署加大信貸支援　惟大行紛唱淡內房升唔起
人氣文章財經熱話25/05/2022
【阿里預測】阿里上季經調整淨利潤料跌31%　CRM收入恐倒退
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金