【外圍經濟】馬斯克買推特，股權承諾總額提高至３３５億美元

《經濟通通訊社２６日專訊》特拉斯公司行政總裁馬斯克正放棄用與特斯拉股票掛鈎的保證

金貸款來資助收購社交平台Ｔｗｉｔｔｅｒ，將其交易協議的股權承諾總額增至３３５億美元。

根據周三（２５日）提交的存檔文件，馬斯克承諾將為今次收購額外提供６２﹒５億美元的

股權融資。這個金額足以消除同樣規模的保證金貸款，該筆貸款已比本月較早時有所調低。

馬斯克亦可能獲得額外的融資承諾。（ａｌ）

