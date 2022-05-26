【外圍經濟】意大利財長稱意國將繼續削減負債比率

《經濟通通訊社２６日專訊》意大利財長佛朗哥稱，意大利將繼續削減負債比率。他在瑞士

達沃斯表示，他個人確信意大利應該削減負債率，今年亦將會繼續這樣做。他指如果負債高企，

主要關注點在市場，他又認為終止歐盟《穩定與增長協議》中的普遍豁免條款「是一個明智的決

定」。（ａｌ）

