【外圍經濟】通脹高企勞動力緊絀，蘋果將為美國員工加薪至少一成

《經濟通通訊社２６日專訊》面對勞工市場緊絀及組織工會的力量正在其零售店擴大，蘋果

公司將會為其美國員工加薪一成或以上。

蘋果周三（２５日）表示，該公司今年將擴大其薪酬預算。將員工的最低時薪提高到至少

２２美元，比去年增加１０％。

在一封給員工的電郵中，蘋果表示正將零售和企業團隊成員的年度績效加薪提前三個月。

（ａｌ）

