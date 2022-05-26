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26/05/2022 14:26

【外圍經濟】通脹高企勞動力緊絀，蘋果將為美國員工加薪至少一成

　　《經濟通通訊社２６日專訊》面對勞工市場緊絀及組織工會的力量正在其零售店擴大，蘋果
公司將會為其美國員工加薪一成或以上。
　　蘋果周三（２５日）表示，該公司今年將擴大其薪酬預算。將員工的最低時薪提高到至少
２２美元，比去年增加１０％。
　　在一封給員工的電郵中，蘋果表示正將零售和企業團隊成員的年度績效加薪提前三個月。
（ａｌ）

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