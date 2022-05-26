《國企紅籌》鞍鋼股份（３４７）首季純利逾１０億人幣，跌５４％

《經濟通通訊社２６日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，截至３

月３１日止首季純利約１０﹒５３億元（人民幣．下同），同比跌約５４﹒１６％。

該集團指，收入約３１２﹒８７億元，升約９％，營業成本升至３０３﹒１５億元，營業利

潤約１４﹒７１億元，跌４６％，於３月底現金及現金等價物餘額增至約４４﹒２９億元。

（ｗｈ）



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