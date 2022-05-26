《國企紅籌》鞍鋼股份（３４７）首季純利逾１０億人幣，跌５４％

《經濟通通訊社２６日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，截至３
月３１日止首季純利約１０﹒５３億元（人民幣．下同），同比跌約５４﹒１６％。
該集團指，收入約３１２﹒８７億元，升約９％，營業成本升至３０３﹒１５億元，營業利
潤約１４﹒７１億元，跌４６％，於３月底現金及現金等價物餘額增至約４４﹒２９億元。
（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|中國故事25/05/2022
《神州經脈》中美審計磋商撲朔迷離 國務院開大會穩經濟A場收升
|財經熱話25/05/2022
【內房困局】人行銀保監部署加大信貸支援 惟大行紛唱淡內房升唔起
|財經熱話25/05/2022
【阿里預測】阿里上季經調整淨利潤料跌31% CRM收入恐倒退
|財經熱話25/05/2022
快手網易季績勝預期 大行降目標價無阻股價造好
|FOCUS25/05/2022
【FOCUS】央媽促提升「政治站位」 穩經濟近「震撼彈」關口
|財經熱話25/05/2022
中概股退市風波未見轉機 恒指維持兩萬點水平上落
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰