《國企紅籌》兗礦（１１７１）擬折讓１４％發可轉債全擁兗煤澳亞

《經濟通通訊社２６日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，擬發行

Ｈ股可轉債作對價方式，增持控股子公司兗煤澳大利亞（０３６６８）股份，建議股東授權以每

股兗煤澳洲收購價３﹒６美元（相當於２８﹒２６港元），即持每股兗煤澳洲股份的股東收到Ｈ

股可轉換債券本金額，較兗煤澳洲昨日收報３３﹒０５元折讓約１４﹒４９％。



＊交易對價１８億美元＊



該集團指，現持兗煤澳大利亞６２﹒２６％股權，假設兗煤澳洲其他股東股份被收購，交易

對價總額約１７﹒９４億美元，可能使兗煤澳洲股份自聯交所及╱或澳交所退市。該集團指，兗

煤澳洲股東接納所收的為高級無抵押可轉換債券，可轉換Ｈ股，最終發行數量將根據最終確定轉

股價定價機制確定，轉股價格由Ｈ股於綜合文件最後可行日期前２０個交易日加權平均價基礎上

溢價不低於５０％，而債券期限、票面利率和還本付息等待定。

該集團指，兗煤澳洲截至去年底擁有煤炭資源量６０﹒１３億噸，可銷售煤炭儲量８﹒１９

億噸，提高在兗煤澳洲的持股比例有助於進一步加強資源整合、增強資產協同，提升核心競爭能

力及抗風險能力。有關建議需待股東等批准。（ｗｈ）

