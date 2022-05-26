《日入而息》百度首季經調整盈利勝預期，本港４月出意外升逾１％

《今天重點》

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百度（０９８８８）首季經調整盈利跌１０％至３８﹒７９億元人民幣，核心收入升４％；百度

Ａｐｐ三月ＭＡＵ增長１３％，首季智能雲業務按年增長４５％

聯想集團（００９９２）全年多賺７２％，派末期息３０港仙；聯想中期淨利潤率目標進度理想

，將繼續加大研發投資

傳匯控（００００５）考慮將印尼業務上市，目前尚未提交ＩＰＯ申請；匯豐中國表示未來五年

私人銀行業務內地員工總數再增兩倍

傳ＳＰＡＣ Ｉｎｔｅｒｒａ已獲聯交所上市批准

本港４月出口貨值意外上升１﹒１％，進口亦升２﹒１％

日本下月１０日起恢復接待外國觀光客，初期僅限旅行團

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《即日市況》

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恒指全日低收５５點報２０１１６，科指低收９點報４０３３

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒５％兩連升，憧憬更多穩經濟政策出台

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《美元匯價》

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美元上升動力減弱，或需整固

歐元最新報１﹒０７１６╱１８，日圓最新報１２６﹒６６╱６９

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《公司業績》

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聯想集團（００９９２）全年多賺７２％，派末期息３０港仙

靄華押業（０１３１９）全年少賺２３％，派末期連特別息１﹒０８仙

成都高速（０１７８５）首季純利１﹒５億元人民幣，跌１％

百度（０９８８８）首季經調整盈利跌１０％至３８﹒７９億元人民幣，核心收入升４％

李氏大藥廠（００９５０）首季純利跌５１％至２０３１萬元，不派息

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《公司資訊》

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傳匯控（００００５）考慮將印尼業務上市，目前尚未提交ＩＰＯ申請；匯豐支持消費券計劃，

推出一系列費用豁免及回贈；匯豐中國表示未來五年私人銀行業務內地員工總數再增兩倍

傳ＳＰＡＣ Ｖｉｓｉｏｎ Ｄｅａｌ料下周接受認購

傳ＳＰＡＣ Ｉｎｔｅｒｒａ已獲聯交所上市批准

中國源暢（００１５５）正與有關人士協調以重續新上市申請，續停牌

電盈（００００８）及香港電訊進駐Ｔｈｅ Ｓａｎｄｂｏｘ元宇宙

中國通商（０１７１９）７董事辭任，委６新董事昨起生效

海螺環保（００５８７）擬用最多３億元回購股份

貝殼（０２４２３）上市第二周，日均成交量按周跌１９％

新世界（０００１７）鄭志剛稱１１ ＳＫＩＥＳ將成為香港疫後經濟再起飛新動力

港交所（００３８８）任命羅子文為市場拓展部資產拓展聯席主管

Ｄｙｎａｍ（０６８８９）年輕客群較快回歸彈珠機市場，日圓貶值風險可控

聯想（００９９２）中期淨利潤率目標進度理想，將繼續加大研發投資

金斯瑞（０１５４８）附屬產品西達基奧侖賽獲歐盟委員會附條件上市許可

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《國企紅籌》

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廈門港務（０３３７８）停牌，待刊發內幕消息公告

上實環境（００８０７）執董趙友民辭任，楊巍獲委任執董

重慶鋼鐵（０１０５３）獲寶武集團中南鋼鐵購１％股權

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《神州民企》

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康寧傑瑞（０９９６６）乳癌藥ＩＩ期臨床試驗完成首例患者給藥

四環＆（００４６０）旗下軒竹生物靶向抑制劑臨床試驗獲藥監默示許可

福壽園（０１４４８）增派息率至不低於３５％，漸升至逾６０％

中國金屬利用（０１６３６）兩獨立非執董退任，李偉獲提名接任

先聲藥業（０２０９６）委執董唐任宏任聯席首席執行官

醫渡科技（０２１５８）中國醫療行業數字化加速，醫療智能助藥物研發降本增效

慕容家居（０１５７５）今午停牌以待刊發構成公司內幕消息的公告

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《中國要聞》

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王毅稱期待中所關係後來居上，成中國同島國合作高地

商務部表示支持新冠疫苗知識產權豁免；中方將持續推進加入ＣＰＴＰＰ和ＤＥＰＡ；保障外貿

貨物國內運輸暢通，緩國際物流壓力

內蒙古鄂爾多斯２７億元購上海靜安區寫字樓

國辦發文推動外貿保穩提質，以清單式管理予重點支持

攜程白皮書表示商旅或將引領未來旅行市場復甦

內地今年退休人員基本養老金上調４％

北京第二批土拍如期舉行，拍買資格辦理採取預約制

北京住建委表示不得虛假宣傳以「養老」名義騙老人購房

美團推「共享員工」，商戶可申請將員工轉為駐店騎手

上海恢復首批宅地出讓活動，６月１日進行現場交易

匯豐表示正部署拓展大灣區，冀通關後更好配合航天城發展

客運航班財政補貼啟動，每小時２﹒４萬元為期三個月

上海放寬繳納社保家庭兒童入學條件

工信部表示堅持適度超前建設數字基礎設施

內地物聯網平台不再公開實時公路貨運數據

乘聯會表示對下半年傳統乘用車市場回暖充滿信心

北京市長表示把穩增長放更突出位置，打出降成本組合拳

深圳表示個人消費者購新能源汽車，最高一萬元補貼；深圳促消費買家電可獲１５％補貼，每人

上限２０００元人幣

人行續１００億７天逆回購利率持平，零投放零回籠；加快建立長效機制提升服務小微企意願

韓正福建調研表示高效統籌疫情防控和經濟社會發展

河南夏邑上百兒童疑因刺鼻廢氣流鼻血，４間工廠停工

商湯科技等２４家滬人工智能企業獲６５０億銀行授信

中山表示新建商品房實際售價可在備案價上下浮動１５％

萬科蟬聯上市房企綜合實力排名榜首

農發行發行２年期２０億元綠色債，利率約１﹒８５％

惠譽博華表示受累疫情，房企收入規模今年料首現負增長

深圳二手房掛牌量上升，業主感慨房子難賣

廣東肇慶表示房貸結清後再購房執行首套房貸政策

方星海料今年外資配置Ａ股市場延續過去數年趨勢

中原銀行吸併河南三家本地銀行獲批，總資產將超萬億

據報上交所將為５家民營內房新債發行安排路演

金發科技實際控制人、董事長被取保候審

銀登表示管理部門正研進一步放開不良貸款轉讓試點範圍

李顯龍稱若亞洲國家分成親中或親美，都不會有好結果

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒８４％，報１５９６８﹒８３點

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《其他消息》

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傳行會將換血，羅范椒芬退下火線政黨代表「執位」

林鄭稱法治是香港賴以成功基石，回歸以來一直進步

陳帆稱航天城推動機場城市多元化，１１ ＳＫＩＥＳ商廈年中啟用

鄭泳舜倡實名票持有人掃二維碼入場，盡快提高炒黃牛票罰則

機管局料未來亞博館、１１ ＳＫＩＥＳ及航天城，將產生協同效應

政府聯同羅兵咸永道發表綜合投資指南，為外國企業提供指引

旅發局表示對本港通關感樂觀，旅遊業需時重整

積金評級料５月強積金人均蝕逾５９００元

深股通額度全日用５﹒３億元；滬股通額度全日用１４﹒７億元，外資淨流出１６億元

萊坊表示疫情放緩對市場前景樂觀，料住宅交投量回升

傳ｉＰｈｏｎｅ １４開發進度較原定落後，受累中國新冠防疫措施

公務員團體表示跟隨機制加薪將有助提升公務員士氣

劉光源稱保香港繁榮穩定須先擁護法治，確保違法者必負責

劉應彬稱外資減持內地資產趨勢緩和，北向債券通研納風險管理工具

安聯料今年內險行業受疫情影響，未來十年年均增長仍可達６﹒９％

小一統一派位下周三、四郵遞放榜，７８％獲派首三志願

香港會計專業組織年底停止與美國機構互認，會計師表示表態多於實際

香港總商會表示薪酬趨勢建議恐令本港企業雪上加霜

香港電車表示筲箕灣道至筲箕灣總站電車服務暫停

調查指７５％港企未準備進入元宇宙，盈利企業大增惟人才荒持續

「熊仔餅」等兩被告涉企圖搶槍，８月２９日裁決

本港４月出口貨值意外上升１﹒１％，進口亦升２﹒１％

九巴工會要求加薪７％，但管理層稱經營困難

畢馬威報告：市場波動影響首季券商整體業績受壓

鄧錦成獲委任為廣華醫院行政總監，７月１８日履新

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《俄烏開戰》

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印度將繼續低價購買俄羅斯石油，但尚未敲定折扣條款

歐盟共凍結俄央行２３０億歐元資產，俄擴大徵兵年限

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《新冠肺炎》

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本港新增２５１宗確診，再多兩名患者離世

學校錄２０宗陽性呈報，國際英文幼稚園新增２宗個案

太古城麥當勞群組增１人確診，居麗晶花園６座

上海封控區１４９７個，將設中高考專用考試方艙考場

上海昨日新增３３８例新冠陽性病例

全國昨增確診本土降至不足五百宗，上海社會面再清零

北京新增３６例確診９例無症狀，疫情進入攻堅掃尾

台灣增近８﹒２萬宗確診，１０４宗死亡數字再創新高

國家醫保局表示常態化核酸檢測所需費用由各地政府承擔

國泰（００２９３）邀請已離職空中服務員回巢

天水圍華萃樓及沙田慶宏閣，各發現１宗陽性個案

據報日本擬６月開放遊客入境，港人有望免檢測及檢疫

陳肇始稱本港出現猴痘的機會不高，會密切監察情況

４宗個案疑染新變種，包括九龍城利榮大廈一家三口

醫管局下周二起放寬探訪安排至其他急症及專科醫院等

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