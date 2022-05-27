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27/05/2022 14:57

【阿里績後】大和：阿里第四季利潤率勝預期，重申「買入」評級

　　《經濟通通訊社２７日專訊》大和發表研究報告指，阿里巴巴（０９９８８）第四季表現喜
憂參半，其利潤率優於預期，客戶管理收入（ＣＭＲ）及成本優化較預期佳，但核心商業利潤率
差於預期，由於阿里巴巴的龐大規模反映了整體宏觀經濟，故認為公司或能受惠於防控措施和消
費刺激方面推出有利政策，預期當市場反彈時，其股價或跑贏同業，重申「買入」評級，但下調
目標價６﹒４５％，由１５５元降至１４５元。
　　該行表示，展望下財年第一季度，儘管有「６１８節」，但認為供應鏈中斷和宏觀環境走軟
將影響消費需求，故預計ＧＭＶ將按年下降１３％，而ＣＭＲ收入將觸底並按年下降１０％，預
計或於明財年逐步改善。與往年不同，管理層沒有提供２０２３財年的收入指導，亦預計收入增
長勢頭將至少在明財年上半年保持疲軟，但料公司將更多地關注所有業務領域的效率提升和成本
優化。
　　該行下調阿里２０２３年至２０２４財年每股盈利預測５－９％，以考慮到其商業業務的經
營去槓桿導致核心商業ＥＢＩＴＡ利潤率低於預期。（ｂｎ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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