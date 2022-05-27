【阿里績後】摩通：阿里季績勝預期，重申增持，目標價１３０元

《經濟通通訊社２７日專訊》摩根大通發表研究報告指，阿里巴巴（０９９８８）２０２２

財年第四季收入略勝預期，其經調整每股盈利勝市場及該行預期分別１２％及１３％，主要由於

成本控制措施；其客戶管理收入按年持平，ＧＭＶ則錄得單位數下降。該行重申其「增持」評級

，目標價１３０港元。

該行指，投資者似乎已預期阿里疲弱的第四季本地電商及２０２３財年收入前景疲軟。該行

續指，用戶數增長維持健康，其ＧＭＶ下跌幅度溫和，符合預期。

該行指，阿里的管理層對核心ＧＭＶ按年下降的評論表明業務勢頭略高於市場預期，認為在

財報電話會議後相對於其他中國互聯網股票的股價反應更強勁就證明了這一點。該行認為，未來

幾個季度利潤率的積極驚喜可能成為股價的關鍵驅動因素。

該行預計，阿里的經調整每股盈利將在２０２３財年３月止季度恢復正增長（按年增長

２７％），在２０２４財年按年增長２９％。（ｃｗ）



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