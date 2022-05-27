  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2022 10:47

【阿里績後】摩通：阿里季績勝預期，重申增持，目標價１３０元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》摩根大通發表研究報告指，阿里巴巴（０９９８８）２０２２
財年第四季收入略勝預期，其經調整每股盈利勝市場及該行預期分別１２％及１３％，主要由於
成本控制措施；其客戶管理收入按年持平，ＧＭＶ則錄得單位數下降。該行重申其「增持」評級
，目標價１３０港元。
　　該行指，投資者似乎已預期阿里疲弱的第四季本地電商及２０２３財年收入前景疲軟。該行
續指，用戶數增長維持健康，其ＧＭＶ下跌幅度溫和，符合預期。
　　該行指，阿里的管理層對核心ＧＭＶ按年下降的評論表明業務勢頭略高於市場預期，認為在
財報電話會議後相對於其他中國互聯網股票的股價反應更強勁就證明了這一點。該行認為，未來
幾個季度利潤率的積極驚喜可能成為股價的關鍵驅動因素。
　　該行預計，阿里的經調整每股盈利將在２０２３財年３月止季度恢復正增長（按年增長
２７％），在２０２４財年按年增長２９％。（ｃｗ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告27/05/2022
【大行炒D乜】阿里績後大行點睇　一chlick就知道
人氣文章開市Good Morning27/05/2022
溫鋼城：阿里巴巴最壞時間未過　95元有阻力！
人氣文章中國故事26/05/2022
《神州經脈》滬指守三千一惟外資再出走　人幣瀉逾6百點錄三連貶
人氣文章財經熱話26/05/2022
石藥盈利倒退大行紛降目標價　股價急插半成創一年低
人氣文章財經熱話26/05/2022
【阿里業績】績前撈貨博反彈？連敬涵：科技股唯獨唔買阿里！
人氣文章財經熱話26/05/2022
【除淨策略】中石化、中海油逾十厘息將除淨　有貨食胡或收息？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金