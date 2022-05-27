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即市新聞

27/05/2022 12:36

【大行報告】百度季績勝預期反彈一成半，一文看清大行觀點！

　　《經濟通通訊社２７日專訊》百度（０９８８８）昨日公布其第一季度業績，首季虧損
８﹒８５億元（人民幣．下同），去年同期純利錄２５６﹒５３億元，以非美國通用會計準則計
算，其純利則按年跌９﹒７％至３８﹒７９億元，仍勝預期；總收入２８４﹒１１億元，按年升
１％，經調整ＥＢＩＴＤＡ為５４﹒９９億元，按年跌７％；經調整ＥＢＩＴＤＡ利潤率為
１９％，按年跌２個百分點。
　　百度首季業績勝預期，當中非通用會計準則淨利潤高於市場預期逾倍，該股今日高開近一成
半。大和指出，百度首季在人工智能方面進展穩定，在自動駕駛業務方面，繼比亞迪
（０１２１１）（深：００２５９４）後，其獲得東風（００４８９）的訂單，認為百度正獲得
汽車製造行業的認知，將可提升其在自動駕駛領域的競爭力。該行將其２０２２年收入預測下調
１％，但上調每股盈利預期２４％，以反映更好的成本控制措施。
　　另外，花旗指出，百度旗下愛奇藝期內收入７３億元，略勝預期；經調整淨利潤１﹒６７億
元，對比市場及該行預期分別為經調整淨虧損３﹒５４億元及４﹒５５億元，較百度預期提早一
個季度扭虧為盈。（ｃｗ）

表列大行對百度美股績後最新評級及目標價：
　大行　　　　投資評級　目標價（美元）　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
大和　　　　　　　買入　２１０→２１５　　　百度在自動駕駛領域的競爭力將逐漸提升
野村　　　　　　　中性　　　　　１３９　市場將聚焦管理層對第二季及往後前景的評論
花旗　　　　　　　買入　　　　　２２１　　　　　季績受愛奇藝提早一季扭虧為盈帶動
摩根士丹利　與大市同步　　　　　１８０　　　　季績整體勝預期，受雲業務等增長帶動
摩根大通　　　　　中性　　　　　１２０　　　　　　關注未來幾個季度利潤率可持續性
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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