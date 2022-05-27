【大行報告】百度季績勝預期反彈一成半，一文看清大行觀點！

《經濟通通訊社２７日專訊》百度（０９８８８）昨日公布其第一季度業績，首季虧損

８﹒８５億元（人民幣．下同），去年同期純利錄２５６﹒５３億元，以非美國通用會計準則計

算，其純利則按年跌９﹒７％至３８﹒７９億元，仍勝預期；總收入２８４﹒１１億元，按年升

１％，經調整ＥＢＩＴＤＡ為５４﹒９９億元，按年跌７％；經調整ＥＢＩＴＤＡ利潤率為

１９％，按年跌２個百分點。

百度首季業績勝預期，當中非通用會計準則淨利潤高於市場預期逾倍，該股今日高開近一成

半。大和指出，百度首季在人工智能方面進展穩定，在自動駕駛業務方面，繼比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）後，其獲得東風（００４８９）的訂單，認為百度正獲得

汽車製造行業的認知，將可提升其在自動駕駛領域的競爭力。該行將其２０２２年收入預測下調

１％，但上調每股盈利預期２４％，以反映更好的成本控制措施。

另外，花旗指出，百度旗下愛奇藝期內收入７３億元，略勝預期；經調整淨利潤１﹒６７億

元，對比市場及該行預期分別為經調整淨虧損３﹒５４億元及４﹒５５億元，較百度預期提早一

個季度扭虧為盈。（ｃｗ）



表列大行對百度美股績後最新評級及目標價：

大行 投資評級 目標價（美元） 分析重點

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大和 買入 ２１０→２１５ 百度在自動駕駛領域的競爭力將逐漸提升

野村 中性 １３９ 市場將聚焦管理層對第二季及往後前景的評論

花旗 買入 ２２１ 季績受愛奇藝提早一季扭虧為盈帶動

摩根士丹利 與大市同步 １８０ 季績整體勝預期，受雲業務等增長帶動

摩根大通 中性 １２０ 關注未來幾個季度利潤率可持續性

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