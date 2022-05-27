《運籌帷幄－梁業豪》初探恒指中期後市走向

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

向淡和顯著向淡。來到本周最後一個交易日，恒指陰陽燭周線圖上有較大機會錄得陰燭，代表淡

友取得最後勝利。本欄早前大膽假設，恒指已於３月中旬低位１８２３５中期見底，現正處於反

覆回升的階段。原本估計，上月上旬高位２２５２４為首個升浪的終點；其後指數急速跌至本月

中旬低位１９１７９，令市況顯得好淡難分。不過，該周錄得的為長身軀的陽燭。

加上翌周指數顯著再升，投資者自然會有第二個升浪已經開始的想法；根據波浪理論，目標

應高於２２５２４。可惜本周好友無力再攻，淡友成功反撲，１９１７９關口支持未必守得住。

若該位失守，好友便應有退守１８２３５前的心理準備。若真的呈現跌越１９１７９的情況，圖

上便會出現ａ－ｂ－ｃ三個浪。最後，只要恒指不跌越１８２３５，中期後市仍有生機。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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