  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》初探恒指中期後市走向

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向淡和顯著向淡。來到本周最後一個交易日，恒指陰陽燭周線圖上有較大機會錄得陰燭，代表淡
友取得最後勝利。本欄早前大膽假設，恒指已於３月中旬低位１８２３５中期見底，現正處於反
覆回升的階段。原本估計，上月上旬高位２２５２４為首個升浪的終點；其後指數急速跌至本月
中旬低位１９１７９，令市況顯得好淡難分。不過，該周錄得的為長身軀的陽燭。
　　加上翌周指數顯著再升，投資者自然會有第二個升浪已經開始的想法；根據波浪理論，目標
應高於２２５２４。可惜本周好友無力再攻，淡友成功反撲，１９１７９關口支持未必守得住。
若該位失守，好友便應有退守１８２３５前的心理準備。若真的呈現跌越１９１７９的情況，圖
上便會出現ａ－ｂ－ｃ三個浪。最後，只要恒指不跌越１８２３５，中期後市仍有生機。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事26/05/2022
《神州經脈》滬指守三千一惟外資再出走　人幣瀉逾6百點錄三連貶
人氣文章財經熱話26/05/2022
石藥盈利倒退大行紛降目標價　股價急插半成創一年低
人氣文章財經熱話26/05/2022
【阿里業績】績前撈貨博反彈？連敬涵：科技股唯獨唔買阿里！
人氣文章財經熱話26/05/2022
【除淨策略】中石化、中海油逾十厘息將除淨　有貨食胡或收息？
人氣文章財經熱話26/05/2022
【購置稅】車股回吐宜上車？林家亨：吉利長線無望返30元！
人氣文章財經熱話26/05/2022
歐美加息預期升溫銀行股續向好　匯控密密回購股價穩升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金