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即市新聞

27/05/2022 16:50

《窩輪匯智－陳恩因》阿里績後急升，認購證展現爆炸力

　　《窩輪匯智》港股即將結束傳統的「五窮月」，表現繼續反覆，截至周五（２７日）計仍是
連續第四個月向下，全月高低波幅約兩千多點，大市引伸波幅保持２５點子以上，相對年初仍處
於高位。欲看好恒指但希望減低引伸波幅回落對輪價影響，可留意較長期的恒指認購證
１７２６１，行使價２１５００點，２０２３年１月到期，實際槓桿７倍。
　　個股走勢方面亦非常波動。本周股價變化最大的股份之一是剛公布業績的阿里巴巴
（０９９８８），上季按非公認會計準則盈利近１９８億元，按年跌２４％。績前輪證資金流以
看好資金流入為主，認購證及牛證五天累計淨流入金額超過１０００萬。阿里巴巴盈利雖有倒退
，但業績好過預期，業績公布後股價大幅抽升超過一成。到底急升行情當中，哪些條款的窩輪表
現最好？
　　就以周四（２６日）阿里業績前股價為例，當天收市價為８１﹒１元。參考兩隻認購證Ａ　
１１７１５及認購證Ｂ　２８３５４，條款分別是行使價９０﹒３８元、今年１１月１６日到期
；及行使價９９﹒９３元、今年８月２６日到期。由於Ａ為較長身的貼價證，輪證變為價內的可
能性更高；而Ｂ則為短身的價外產品，時間值較低。故兩者周四的價格相距亦較大，Ａ為約
０﹒０９９元，Ｂ則為０﹒０３９元。
　　然而阿里股價周五急升，哪一隻輪的升幅較大？答案是Ｂ，當天升幅一度超過八成，而Ａ的
升幅只有五成多。為何會這樣？比較兩隻窩輪，Ａ的特性為貼價較長身，實際槓桿較Ｂ低，適合
作中長期的趨勢部署。反觀Ｂ的特性為價外短期，適合較短線部署博取較大升幅，適逢正股在短
期內急升，升幅亦相當大，令Ｂ由價外變為價內的機會大幅增加，輪價亦因此表現出較具爆炸性
的表現。相反，若正股在業績後只錄得溫和升勢的話，Ｂ的輪價對正股敏感度則會較Ａ來得遜色
，主要受對沖值低及較短到期日等因素影響。
　　因此，投資者入場前，可先評估正股走勢的幅度及速度，再配以合適條款的窩輪應市，切忌
盲目以高槓桿證入場。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


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＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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