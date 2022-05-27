《星級輪證－鍾宛婷》北水追捧高息股，中海油創兩年高

《星級輪證》隔晚美股持續反彈，阿里（０９９８８）業績勝預期高開逾一成，帶挈港股升

逾５００點至２０７００點附近，上方留意有無機會「殺上」２０８００點至２０８９９點收回

區域的熊證街貨重貨區。除了ＡＴＭ表現造好，中海油（００８８３）亦跑贏大市。

隔晚（２６日）紐約期油急升逾３％報每桶１１４﹒０９元，亞洲時段依然企到高位，隨住

美國夏季駕車高峰季即將到來，同時上海將逐步解封，加上愈來愈多國家恢復開關接待外國旅客

，令市場憧憬原油需求增加，刺激油價向上，中海油受惠突破１２元水平，創逾兩年高位。股份

亦即將於６月９日除息，息率高達１０多厘，繼高息的中移動之後，成為北水追捧的主要對象，

南向資金已連續１７日淨買入中海油，如果投資者看好中海油可留意較高槓桿認購證１５３９３

；同板塊若追落後可留意中石油（００８５７）認購證２５６７２：



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中海油購１５３９３： 行使價１４﹒０１港元 到期日２０２２年１２月 有效槓桿約５﹒１

倍

中石油購２５６７２： 行使價５﹒２５港元 到期日２０２２年０８月 有效槓桿約９﹒３倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



煤股都有高派息，兗礦（０１１７１）全年派息大增一倍，末期息１﹒６元人民幣加特別息

０﹒４元人民幣，息率接近１０厘，股份往年都在６月附近除淨，惟至今仍未公布除淨及派息日

，不過已見北水偷步部署，兗礦最新登上北水十大流入排行榜，上日南向資金淨買入該股

２﹒５７億港元，股價今日（２７日）升近歷史高位（２７﹒４４港元），如果投資者看好兗礦

可留意認購證２８７１２；同板塊若追落後可留意神華（０１０８８）認購證１３９７７：



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

兗煤購２８７１２： 行使價２８﹒５港元 到期日２０２２年０９月 有效槓桿約４倍

神華購１３９７７： 行使價３２﹒６港元 到期日２０２２年１１月 有效槓桿約４﹒７倍

其他即將除淨高息股精選：

國材購１４２９０： 行使價１１﹒４港元 到期日２０２２年１０月 有效槓桿約５﹒２倍

海螺購１３１３０： 行使價４６﹒９３港元 到期日２０２２年０８月 有效槓桿約８﹒９倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

