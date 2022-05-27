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即市新聞

27/05/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》一級動員令

　　《缸邊隨筆》昨日（２６日）３３板塊升跌情況：


　　迄１２：３０，上升板塊：１６；下跌板塊：１７。

　　至４：３０收，上升板塊：１７；下跌板塊：１６。

　　前市恒指收：２０１７１﹒２７。

　　昨市恒指收：２０１１６﹒２，跌５５﹒０７。

　　前市期指收：２０１２１。

　　昨市期指收：２００５１，跌７０。

　　前市低水：５０；昨市低水：６５。

　　前市大市成交：１０３４﹒１０億元。

　　昨市大市成交：９５５﹒０６２億元，減７９﹒０３８億元。

　　前市期指成交：１４０４８２張。

　　昨市期指成交：１６１２４３張，增２０７６１張。

　　中國啟動了一級動員令，不是出導彈，而是出銀彈，全面激活中國經濟。成效如何，在６月
底見初效，第三季ＧＤＰ的增長率，將派成績單。

　　李克強總理前日召開萬人電話電視穩經濟大會，實際與會官員可逾１０萬人，要求在５月底
前出台穩經濟實施細則。今日是２７日，距５月底只５日，咁急，得唔得？

　　以中國共產黨的特事特辦速度，是不急的，更何況這個救經濟行動，在４月時已下達了由「
穩增長」變到「穩經濟」的指令。不要小看這個「增長」變「經濟」的差別，是燒炮仗與爆核彈
的分別。前日，李克強對逾１０萬官員的會議，就是「核」措施來了。

　　（１）央行一日召開兩大會議，召集２４家金融機構，加快已授信貸款進度。

　　（２）對新借貸，央行印發《關於推動建立金融服務小微企業敢貸、願貸、能貸、會貸長效
機制的通知》，甚麼是：「敢」、「願」、「能」、「會」貸？

　　《通知》要求，做好資金保障和渠道建設，夯實能貸的基礎。發揮好貨幣政策工具總量和結
構雙重功能，用好降準、再貸款再貼現、普惠小微貸款支持工具，持續增加普惠小微貸款投放。

　　（３）深圳發揮了特區的特質，在日前（５月２３日，不是前日），深圳市發展和改革委員
會聯合五部門印發了《深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施》。該措施從汽車補貼一至兩萬
元，個人買家電補貼１５％，買電腦、電話、健身器材等等補貼１５％。對設立銷售點者，每滿
１億元零售額，獎５０萬。對住宿企業、餐飲業營業額，同比每增長１０００萬元，獎５萬元，
每家企業每年獎勵１０００萬元。為促進零售，加大了「有獎發票」活動，新增１０００萬元有
獎發票資金。由５月１日起獎至年底，其他細節不盡錄。其他地區，待看各地配合。

　　這種「核動」經濟，成效如何，６月底至９月底見端倪。

　　買乜股？內需消費股啦！《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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