《盤後部署》部分科技股季績勝預期，恒指下周初有望突破５０天線

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股造好，港股今天亦反彈，高開５２９點報２０６４６

，早段多隻中概科技股表現理想，恒指曾最高升至２０７７９，並且保持升勢，半日高收５５６

點報２０６７２。午市初段升幅略為收窄，最低見過２０４９４。恒指今天收報２０６９７，升

５８１點或升２﹒８９％，主板成交１２００﹒５５億元。國企指數報７０８２，升２０５點或

升２﹒９８％。恒生科技指數報４１８６，升１５３點或升３﹒８０％。

內地股市個別發展。上證綜合指數報３１３０，升７點或升０﹒２３％，成交

３７２６﹒３２億元人民幣。

深證成份指數報１１１９３，跌１３點或跌０﹒１２％，成交１８８０﹒７８億元人民幣。



＊阿里巴巴升逾一成領跑藍籌股＊



科技股領跑大市，當中ＡＴＭＸＪ帶動恒指上升逾２５０點。隔晚美股及ＡＤＲ揚逾１４％

的阿里巴巴（０９９８８）公布，首季純利按年跌５９％，惟收入及經調整利潤均高於預期，股

價全日強勢，高開１２％後最高升至９２﹒４元，收市升１２﹒２１％，報９１元，為全日表現

最佳藍籌股。

騰訊（００７００）、小米（０１８１０）升逾２％；美團（０３６９０）升３﹒３４％；

京東（０９６１８）就升５﹒５７％。百度（０９８８８）首季經調整盈利跌１０％，惟首季收

入升１％勝預期，股價高開近１５％，盤中高見１３４﹒３元，及後升勢保持，收市升

１４﹒２６％，報１３２﹒２元，為表現最佳科指股。

石油股同樣高收。美國駕駛旺季展開，刺激對汽油需求，油價升３％，帶動三桶油上升。獲

准派息和回購股份的中海油（００８８３）Ａ股漲停，Ｈ股曾升至１２﹒１８元，創２０２０年

２月以來新高，收市升３﹒４５％，報１２元；中石油（００８５７）升２﹒２３％，報

４﹒１３元；中石化（００８５７）就升１﹒２３％，報４﹒１３元。



＊大市或借下周一期結再升＊



大市方面，今天成交較上日多２４５億元，資金淨入額較上日略多１３億元。今天大市反彈

主要因為阿里巴巴及百度季績部分指標優於預期，帶動整體科技板塊上升。在ＡＴＭＸＪ當中，

阿里巴巴今天成交額顯著增加至５﹒２８億元，大戶主動買沽比率為６５：３５，而騰訊、美團

、小米及京東的大戶主動買入比率都過半，進一步推高恒指午後升幅。

在日線圖上，恒指今天裂口高開，１０天線已升穿２０天線，兩條平均線亦正在向上升，

５０天線走勢轉趨平穩，ＭＡＣＤ牛差仍穩定，加上下星期一（３０日）為期貨結算日，在粉飾

廚窗效應下，恒指下周初有望突破５０天線２０８００點水平。



＊中海油持貨者宜先獲利＊



個股方面，中海油連升３日，盤中更創逾２年高位，單周計已升逾７％。在日線圖上，股價

已經連續多天企穩在１０天線上，均線更呈多頭排列，走勢強勁，有望挑戰１２﹒５元水平。然

而，９ＲＳＩ已進一步迫近８０的超買區，６月９日亦會除淨，屆時股價會有所回落，有貨者宜

先沽一半獲利，餘下持貨就有待收息。（ｅｒ）

