【外圍經濟】美國首季ＧＤＰ修訂後按年收縮１﹒５％

《經濟通通訊社２７日專訊》美國商務部周四公布的數據顯示，美國經通脹調整後的首季

ＧＤＰ按年收縮１﹒５％，此前公布的初值為收縮１﹒４％。在經濟中比例最大的消費者支出增

幅，向上修正為３﹒１％。

數據還顯示，美國首季度稅前企業盈利按季跌２﹒３％，按年增長１２﹒５％。去年是美國

企業自１９５０年以來盈利最豐厚的一年。（ｊｆ）

