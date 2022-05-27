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27/05/2022 16:02

【外圍經濟】美國首季ＧＤＰ修訂後按年收縮１﹒５％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國商務部周四公布的數據顯示，美國經通脹調整後的首季
ＧＤＰ按年收縮１﹒５％，此前公布的初值為收縮１﹒４％。在經濟中比例最大的消費者支出增
幅，向上修正為３﹒１％。
　　數據還顯示，美國首季度稅前企業盈利按季跌２﹒３％，按年增長１２﹒５％。去年是美國
企業自１９５０年以來盈利最豐厚的一年。（ｊｆ）

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