《政經范局－范強》中美關係處於最後的十字路口

《政經范局》隨著美國總統拜登展開任內首個亞洲之行，尤其是他在東京發出「武力護台」

論，再配合「印太經濟框架」（ＩＰＥＦ）的出爐，和「四方安全對話」（Ｑｕａｄ）峰會的召

開，中美兩國緊張情勢顯然又升高了。



從外交措詞來看，近日最能說明中美兩國關係現狀的兩段話，分別來自於中國外交部發言人

汪文斌，和美國國務卿布林肯。汪文斌於２４日回應拜登的涉台言論時，引用了內地上世紀５０

年代拍攝的抗美援朝電影《上甘嶺》主題曲《我的祖國》，並特別點名指出，包括美國在內，「

朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」



＊汪文斌：豺狼來了有獵槍＊



鑒於目前中美緊張關係不斷升級的基調，以及歌曲的韓戰背景，輿論對於歌詞的闡釋更多地

專注於「豺狼來了有獵槍」，而忽略了「朋友來了有好酒」的對比。事實上，自１９７９年建交

以來，中美關係雖然風波不斷，但卻在大部分時間保持了友好合作的基礎，亦令兩國在社會、經

濟、文化等各個領域獲得了相互學習、互通有無的機會。更為重要的是，這場友誼促成了太平洋

東西兩岸在此期間超過４０年的和平。



是以，汪文斌在針對台灣問題發表嚴厲講話後引用《我的祖國》歌詞，不僅是宣示「槍已上

膛」，同時亦應被理解為向美方伸出了手中最後的「橄欖枝」，如果美方選擇當朋友，目前包括

台海局勢在內的一切緊急情勢都可以化險為夷，中美亦應此得以「化干戈為玉帛」。



＊布林肯：中國是國際秩序最嚴重挑戰者＊



美國國務卿布林肯則於當地時間２６日，在喬治華盛頓大學發表拜登政府的中國政策演講。

這場演講原預定於月初發表，作為拜登出訪亞洲的《出師表》，但因布林肯確診新冠肺炎，而延

至拜登結束行程之後。這段時間，中美之間必然也圍繞關稅、產業供應等展開了頻密的互動，因

此也不排除演講內容已有所調整。



在拜登發出「武力護台」論等等情勢下，布林肯的演詞同樣充滿「圍堵」色彩。雖然當前俄

烏戰爭陷入膠著，他仍然強調中國對美國構成最大的挑戰，直指中國是「唯一既有意願又有實力

重塑國際秩序」的國家。



但在目前全球局勢已經日趨動盪的現實下，布林肯同時也做出了一系列平衡與降溫的動作，

包括重申不支持台獨，不尋求衝突和新冷戰等。他在演講中亦避用了敵對和威脅性字眼，代之以

「競爭」、「挑戰」來形容兩國關係。他既然指中國構成長期挑戰，換言之目前也就無需採取迫

在眉睫的激烈反制。



回顧過去，中美兩國不僅一次在十字路口上作出選擇，但每次都峰迴路轉重回到同一條路上

。但這一次，兩國歷經特朗普和拜登兩任總統的所謂激烈競爭，維持友誼的動能已經所剩無已，

雙方恐怕已經是最後一次來到了十字路口。



＊中美未來仍有選擇機會＊



曾經締造中美建交，最終促成美國贏得冷戰的前國務卿基辛格，正好在２７日這天度過９９

歲生日。他顯然已經深切意識到全球局勢可能發生的災難性變化，因此於近期頻頻發聲，提醒拜

登政府在中、美、俄之間審慎謀取平衡。



但是，基辛格所代表的現實主義路線並非當前美國外交政策主流。無論是民主、共和兩黨，

還是自由主義鷹派和新保守主義者，都已形成對中國高度敵對的共識；無論是年底的中期選舉，

或是未來的總統選舉，都不太可能導致對華政策的大幅度改變。



因此，中美在十字路口的最後一次選擇，將在更大程度上取決於雙方實力與耐力的比拼與互

動。用情緒化和衝突性質的言詞來描述當前這段關係，我們可以說：中美友好即將走到盡頭，台

海衝突亦因此一觸即發。但由理性和負責的言詞來描述，我們同樣也可以說：中美關係仍有最後

選擇的機會，而台海亦因此仍有和平的空間。《經濟通通訊社評論員 范強》

