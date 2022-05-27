《台股攻略－黃振宇》電子股強勢反彈，台股升近３００點

《台股攻略》台股今日（２７日）在美股上升下，電子、金融、傳統產業板塊全面上揚，台

積電回勇，加權指數最終大升２９７點，以全日高位１６２６６點收市，今成交金額達

２１９４﹒４４億元（新台幣．下同），三大法人淨買入２３５﹒５６億元，外資錄得淨買入

２０３億元。

電子權值股的台積電升３﹒１％，收５３０元；聯發科收８５１元，升２﹒２％；鴻海收

１１０元，升近１％，攀上近７個月新高；聯電升１﹒６％，台達電升３﹒４％。大價股方面，

矽力 ＫＹ及信驊升超過９％，力旺、ＡＥＳ－ＫＹ及亞德克－ＫＹ均升超過５％，大立光、譜

瑞－ＫＹ、世芯－ＫＹ、富邦媒及緯穎均升２％至３％。再生晶圓廠的中砂漲停，股價創下近

１５年新高。辛耘漲近５％，電子紙大技術廠的元太近期獲資金追捧，升超過７％，以２１５元

高收，創歷史新高。ＰＡ（功率放大器）股反彈，其中砷化鎵代工龍頭的穩懋逼近漲停，收

２１７元；全新及宏捷科亦超過３％。金融股的中信金大升５％，永豐金、富邦金及開發金等升

超過２％。從大市資金流向觀察，台股１９大類股全面上揚，電子股的成交比重回升至５成以上

，達５３％，航運股則佔約１２％，電線電纜、金融保險及電機機械股則分別佔６％、５％及

４％。

台股在萬六點關口爭持多時，今日強勢反彈，而近期上市及上櫃企業陸續舉行股東會，投資

者可留意相關企業發展，以及管理層對集團營運的展望。另外，建議趁低吸納前景較好的半導體

、汽車零組件及航運等股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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