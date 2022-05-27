《談國論企－黎偉成》穩經濟大盤保二季度合理增長

《談國論企》中國國務院總理李克強在２０２２年５月２５日舉行的全國穩住經濟大盤電視

電話會議，指出要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，把穩增長放在更加突出位置，著力保市場

主體以保就業保民生，保護中國經濟韌性，特別惹人注目的是所強調的要「努力確保二季度經濟

實理合理增長和失業率盡快下降，保障經濟運行在合理區間」。中國無疑受到疫情嚴重衝擊，但

很快便基本控疫，更迅即動員全國之力穩住經濟大盤，應變快狠準，遂願機會相當大。



＊動員全國力量齊抗疫振經濟乃中國社會主義強勢＊



首先當然要看疫情。即使近期的上海、北京以至較早時間的廣州、深圳等市的疫情基本受到

控制，惟李克強坦然地表示這於３月份尤其是４月份以來，對經濟造成的困難在某些方面和一定

程度比２０２０年疫情嚴重衝擊時還大，是為國務院要舉行由中央到地方作全國性電視電話會議

，予人以多個強烈而又明顯的正面感覺，重點有：

會議予人以感（一）中國政府毫不掩飾疫情，坦然、主動、積極、努力應對，是為處理和化

解問題之正道。惹人注目的，當然是李克強所強調的「高效統籌疫情防控和經濟社會發展」之語

。從會議的具體內容，所作出的解讀可以為（１）會議完全聚焦於社會經濟發展，「把穩增長放

在更加突出位置」，並作出多個方面的政策性指令和要求；反而（２）所語之疫情，防控要持續

高效統籌，無疑放之於首位，而現時為基本受控，尤其是上海於５月１５日於社會層面基本達致

「動態清零」之效，並預計社會活動於６月初復常。凡此，中國間接向國內、外宣布最近一波的

疫情基本受到控制，而在加大發展經濟社會力度的同時，還是要高效統籌疫情防控工作。

最重要的，當然是（二）國務院動員在疫情防控達效之際，要全國各地共同積極主動推動經

濟社會發展，以發揮中央和地方兩個積極性。由是此番全國性的電視電話會議，特點是（Ｉ）直

達縣區級別的政府部門，而一個區級政府有５０位官員參與，而全國有２８４４個區縣，意味會

議有超過１０萬位官員參與的規模，屬從上而下和又由下而上的全國性大動員提振經濟行動。

和（ＩＩ）國務院於５月２６日向１２個省派出督查組，對（ｉ）政策落實和配套開展專項

督查，對（ｉｉ）各地的二季度經濟主要指標，將由國家統計部門依法依規實事求是分省公布，

和（ｉｉｉ）國務院對相關工作情況予以通報。此舉是要主要省、市等地方政府切切實實落實中

央的穩住經濟大盤政策，絕對不要有任何「水份」，而所督查的即使有１２個省，但這１２個省

份，會作出相當重要的示範作用，予其他省、市以榜樣準確的落實中央政策。



＊中國保人民生命健康挺經濟受到歷史高度肯定＊



由是（三）李克強力指的「努力確保二季度經濟實現合理增長和失業率盡快下降，保持經濟

運行在合理區間」，顯然有可達標之道，理由為：全國的工業、服務業、零售及固投於４月份同

比即使出現全面下跌，情況較３月份要差得多，但（１）經濟多個主要指標於３月份之轉壞，國

內生產總值於一季度的同比增長出人意表地達到４﹒８％的水平，故（２）國務院於５月份高調

積極的推動經濟發展，特別是人民銀行十分主動的採取降準、增加銀行同業市場流動性等貨幣政

策，相信可以在一定程度抵消４月份多項差勁的主要指標對經濟的負面影響；如中央挺經濟政策

於６月份的情況有較明顯的效益，則國內生產總值ＧＤＰ於二季度估計只是低增長而非負增長，

全年增長達５﹒５％之標可期。

我要指出，中國於２０２２年伊始受到新冠肺疫變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ入侵，疫情到３、

４月份惡化到所「造成的困難在某些方面和一定程度比２０２０年疫情嚴重衝擊時還大」，但中

央政府相當及時和主動的對各地的疫情作出實地的指示防疫控疫工作，取得預期良性成效，又馬

上以全國性的廣泛普及層面採取各種各樣政策和措施重振經濟工作，明顯顯示有中國社會主義的

經濟特式的優勢。難道以美國為主的西方國家可以嗎？

西方國家的「躺平主義」，現時看來是會繼續失敗地確診者和死得人多，因全球各地人士所

注射的「疫苗」，乃第一期臨床實驗而得的「試針」，防疫之效只有幾個月和越來越低；更大問

題是「與病毒共存」又無藥可治惡疫，故中國以「動態清零」政策防疫控疫以提振經濟的政策，

是對勁的！

尤其是中國政府是以保護人民生命、人民健康為主題防控疫情，而美國、歐洲就以重啟經濟

為主導，由陰毒王拜登推手的「不同意識形態」惡思劣行，在處理疫情和提振經濟等方面的效應

，很快便高下立見，為歷史高度肯定。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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