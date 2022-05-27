港股高開５２９點，績後阿里巴巴急升１２％，暫為表現最佳藍籌



《經濟通通訊社２７日專訊》在科技股帶動下，港股今天高開５２９點或升２﹒６３％，報

２０６４６，主板成交３０﹒５２億元。國企指數報７０８８，升２１１點或升３﹒０７％。恒

生科技指數報４２１３，升１７９點或升４﹒４５％。

阿里巴巴（０９９８８）現價升１２﹒２１％，報９１元，該股成交約７５３萬股，涉資

６﹒５６億元。

阿里巴巴公布，截至３月３１日止年度純利約６１９﹒５９億元人民幣，按年跌５９％，每

股盈利２﹒８７元，而非公認會計準則淨利潤約１３６４億元，跌２１％。

該集團指，收入８５３０﹒６２億元，同比增１９％，經營利潤６９６﹒３８億元，降

２２％，純利下降主因所持上市公司股權投資的市價下跌而錄淨損失。至於自由現金流

９８８﹒７４億元，降４３％，主因利潤下降以及全額繳納反壟斷法罰款１８２﹒２８億元。該

集團指，年度商品交易總額８﹒３１７萬億元，向中國消費者的業務年度活躍消費者達到超過

１０億名的歷史性里程碑，同比淨增約１﹒１３億名，略超越目標。



＊第四季度虧損擴至１６２億人幣＊



該集團指，其中第四季度虧損１６２﹒４１億元，比去年同期虧損５４﹒８億元有所擴大，

每股虧損７６分，而非公認會計準則淨利潤約１９８億元，跌２４％。

另外，該集團指，考慮到新冠疫情風險和不確定，故停止於新財年初提供財務指引，但相信

繼續創造強勁經營現金流。



＊科技股齊漲，百度揚近１５％＊



科技股開市造好，百度（０９８８８）首季經調整盈利跌１０％至３８﹒７９億元人民幣，

現價升１４﹒９５％，報１３３元，該股成交約３６萬股，涉資４７６９萬元；嗶哩嗶哩

（０９６２６）升９﹒０２％，報１６２元；美團（０３６９０）升４﹒９８％，報１６６﹒５

元；京東集團（０９６１８）升４﹒９６％，報２０７﹒２元。

其他藍籌股方面，藥明生物（０２２６９）升４﹒９４％，報５３﹒１５元；創科

（００６６９）升４﹒７６％，報９９元；新奧能源（０２６８８）升４﹒６２％，報１２０元

；金沙（０１９２８）升４﹒３３％，報１４﹒４６元；申洲（０２３１３）、李寧

（０２３３１）升逾３﹒５％。

即月期指新報２０７１２，升６６１點，高水６６點。即月國指期貨報７１０４，升２３８

點，高水１６點。即月科指期貨新報４２１７，升１９８點，高水４點。

上證綜合指數報３１３５，升１１點或升０﹒３８％，成交３１﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１１２９０，升８３點或升０﹒７４％，成交１５﹒１２億元人民幣。



首十隻開市表現較佳藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ９１元 升１２﹒２１％

美團（０３６９０） １６６﹒５元 升４﹒９８％

京東集團（０９６１８） ２０７﹒２元 升４﹒９６％

藥明生物（０２２６９） ５３﹒１５元 升４﹒９４％

創科（００６６９） ９９元 升４﹒７６％

新奧能源（０２６８８） １２０元 升４﹒６２％

網易（０９９９９） １６２﹒８元 升４﹒４３％

金沙（０１９２８） １４﹒４６元 升４﹒３３％

申洲（０２３１３） ９９元 升３﹒７７％

李寧（０２３３１） ５２﹒６元 升３﹒６５％

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表列部分科技股開市表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） １６２元 升９﹒０２％

阿里（０９９８８） ９１元 升１２﹒２１％

騰訊（００７００） ３４５﹒６元 升３﹒４１％

美團（０３６９０） １６６﹒５元 升４﹒９８％

小米（０１８１０） １１﹒６８元 升３﹒３６％

京東集團（０９６１８） ２０７﹒２元 升４﹒９６％

快手（０１０２４） ７１元 升４﹒７２％

微盟（０２０１３） ４﹒３元 升５﹒９１％

知乎（０２３９０） ２３﹒６元 升１４﹒８４％

萬國數據（０９６９８） ２６﹒６元 升８﹒１３％

網易（０９９９９） １６２﹒８元 升４﹒４３％

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（ｅｒ）

