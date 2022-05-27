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27/05/2022 11:31

【新冠肺炎】核酸檢測過程中涉嫌違法，北京警方：金准醫學被立案

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》北京警方通報，針對「北京金准醫學檢驗
實驗室有限公司」在核酸檢測過程中涉嫌違法犯罪的行為，北京警方已對該公司立案偵查，目前
，已將實驗室法定代表人王某某（男，４３歲）等人查獲，案件正在進一步工作中。
　　天眼查顯示，北京金准醫學檢驗實驗室有限公司成立於２０１９年５月２８日，註冊資本為
１０００萬人民幣，法定代表人為王學剛。
　　另外，北京一家新近成立的核酸檢測企業－－北京朝安醫學檢測所有限責任公司成立不到一
星期就承接北京大規模核酸檢測工作，亦引起群眾質疑，朝陽衛健委隨後發布聲明稱，因疫情期
間縮短審批時間，該機構審批標準、程序均符合相關要求。
　　北京市市場監督管理局日前通報，核酸檢測點使用的樣本保存液超過保質期，豐台區市場監
督管理局對其依法予以處罰，責令當事人改正違法行為，並處罰款５萬元人民幣，沒收非法財物
。據悉被處罰的是北京時珍堂中西醫結合醫院，時珍堂醫院和北京全譜醫學檢驗實驗室簽訂合作
協議，超過保質期的醫療器械由北京全譜醫學檢驗實驗室免費提供。
　　此前，核酸檢測機構樸石醫學檢驗實驗室６人被採取刑事措施，其曾因原始檢測數據少於樣
本數量被吊銷執照。

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