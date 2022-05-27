【新冠肺炎】全國日增感染者已降至６百以下，北京８區社會面清零

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家衛生健康委疾控局副局長、一級巡視
員雷正龍在國家衛健委發布會上表示，近幾日，全國疫情繼續穩定下降，全國每日新增本土感染
者數已降至６００例以下。
雷正龍表示，北京近兩日新增報告感染者數量顯著降低，已有８個區達到社會面穩定清零狀
態，但豐台海淀等區近日仍發現社區感染者，疫情傳播風險仍局部存在。
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