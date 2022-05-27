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即市新聞

27/05/2022 12:12

《午市前瞻》專家不認同市場看好阿里未來兩季，８０元未必見底

　　《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收報２０６７２，升５５６點或２﹒７７％，主
板成交７０７﹒８６億元。恒生中國企業指數報７０７４，升１９７點或２﹒８７％。恒生科技
指數報４１８４，升１５０點或３﹒７３％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報９１﹒２元，升１０﹒１元或１２﹒４５％，成交
５５﹒５４億元；騰訊控股收報３４２元，升７﹒８元或２﹒３３％，成交４３﹒０９億元；美
團收報１６５﹒３元，升６﹒７元或４﹒２２％，成交３２﹒９２億元。國指三大成交股份依次
為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美
團。
　
＊連敬涵：五十天線阻力強大＊
　
　　阿里巴巴年度業績好過市場預期，隔晚ＡＤＲ大升，上午最多曾升近一成四，帶動全線科技
股造好，拉升恒指最多超過６００點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示
，以目前走勢分析，恒指再次逼近五十天線後遇上阻力，預期後市仍較難突破該水平，因尚未有
足夠好消息帶動，除非下星期美團（０３６９０）公布的業績再有驚喜，刺激大市進一步攀升，
否則五十天線仍是恒指最大阻力。
　
＊市場體諒阿里暫不公布收入指引＊
　
　　連敬涵指市場早已預料阿里業績不會理想，而目前只是稍為好過預期。他提到因為阿里對於
未來的業績前景未有明確指引，故未能完全看好阿里前景，亦預期阿里今年首季業績表現不會有
大變化。連敬涵亦不同意市場普遍看好阿里財年首兩季會有改善，指中國疫情及經濟狀況仍未如
理想，消費復甦能力成疑，對下兩季業績表現有保留。故此，他不建議現時追入阿里，更指有貨
應沽，認為科技股現時都只可以炒波幅，更明言有可能再穿８０元。
　　阿里業績報告內提到，底因為未來諸多不確定性，故暫停公布下個財年的收入指引，連敬涵
指若是其他大型股份，暫停公布收入指引會令股價遭看淡，但他指「個個都想佢好」，因為市場
許多大戶或基金都有持貨，故會體諒阿里暫時不公布收入指引。（ｈｃ）

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