《午市前瞻》專家不認同市場看好阿里未來兩季，８０元未必見底

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收報２０６７２，升５５６點或２﹒７７％，主

板成交７０７﹒８６億元。恒生中國企業指數報７０７４，升１９７點或２﹒８７％。恒生科技

指數報４１８４，升１５０點或３﹒７３％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報９１﹒２元，升１０﹒１元或１２﹒４５％，成交

５５﹒５４億元；騰訊控股收報３４２元，升７﹒８元或２﹒３３％，成交４３﹒０９億元；美

團收報１６５﹒３元，升６﹒７元或４﹒２２％，成交３２﹒９２億元。國指三大成交股份依次

為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美

團。



＊連敬涵：五十天線阻力強大＊



阿里巴巴年度業績好過市場預期，隔晚ＡＤＲ大升，上午最多曾升近一成四，帶動全線科技

股造好，拉升恒指最多超過６００點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示

，以目前走勢分析，恒指再次逼近五十天線後遇上阻力，預期後市仍較難突破該水平，因尚未有

足夠好消息帶動，除非下星期美團（０３６９０）公布的業績再有驚喜，刺激大市進一步攀升，

否則五十天線仍是恒指最大阻力。



＊市場體諒阿里暫不公布收入指引＊



連敬涵指市場早已預料阿里業績不會理想，而目前只是稍為好過預期。他提到因為阿里對於

未來的業績前景未有明確指引，故未能完全看好阿里前景，亦預期阿里今年首季業績表現不會有

大變化。連敬涵亦不同意市場普遍看好阿里財年首兩季會有改善，指中國疫情及經濟狀況仍未如

理想，消費復甦能力成疑，對下兩季業績表現有保留。故此，他不建議現時追入阿里，更指有貨

應沽，認為科技股現時都只可以炒波幅，更明言有可能再穿８０元。

阿里業績報告內提到，底因為未來諸多不確定性，故暫停公布下個財年的收入指引，連敬涵

指若是其他大型股份，暫停公布收入指引會令股價遭看淡，但他指「個個都想佢好」，因為市場

許多大戶或基金都有持貨，故會體諒阿里暫時不公布收入指引。（ｈｃ）

