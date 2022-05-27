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27/05/2022 17:49

【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒７億人幣，買中海油沽騰訊

　　《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指高開５２９點，報２０６４６點。最高升６６３點報
２０７７９點，最低升３７７點報２０４９４點。恒指收報２０６９７點，升５８１點或
２﹒８９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１６﹒７億元人民幣，減少５８﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）；淨賣
出最多的依次是騰訊控股（００７００）、長城汽車（０２３３３）、李寧（０２３３１）。
　　主板成交１２００﹒５５億元增加２５﹒７％。其中港股通成交２３９﹒７億元，佔總成交
２０％。

＊中海油額外發行３﹒９億股Ａ股＊

　　中海油公布，人民幣股份發行的超額配售選擇權行使期已於上周五（２０日）屆滿，公司按
照每股１０﹒８元人民幣，在初始發行２６億股Ａ股的基礎上額外發行３﹒９億股Ａ股，約佔Ａ
股發行初始發行（行使超額配售選擇權之前）股本１５％。
　　中國海洋石油升３﹒４５％報１２元，北水淨買入９﹒７億元；美團升３﹒３４％報
１６３﹒９元，北水淨買入２﹒２億元；建設銀行升２﹒２９％報５﹒８１元，北水淨買入
１﹒８億元。
　　騰訊控股升２﹒２７％報３４１﹒８元，北水淨賣出４﹒６億元；長城汽車跌２﹒９７％報
１３﹒０６元，北水淨賣出１﹒８億元；李寧升３﹒７４％報５２﹒６５元，北水淨賣出１﹒５
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　９﹒６７
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒１５
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　　１﹒８３
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　１﹒６６
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－４﹒５６
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－１﹒７７
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－１﹒４８
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－０﹒９２
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－０﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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