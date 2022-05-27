【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒７億人幣，買中海油沽騰訊

《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指高開５２９點，報２０６４６點。最高升６６３點報

２０７７９點，最低升３７７點報２０４９４點。恒指收報２０６９７點，升５８１點或

２﹒８９％。

按額度計算，北水全日淨流入１６﹒７億元人民幣，減少５８﹒６％。北水淨買入最多的個

股依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）；淨賣

出最多的依次是騰訊控股（００７００）、長城汽車（０２３３３）、李寧（０２３３１）。

主板成交１２００﹒５５億元增加２５﹒７％。其中港股通成交２３９﹒７億元，佔總成交

２０％。



＊中海油額外發行３﹒９億股Ａ股＊



中海油公布，人民幣股份發行的超額配售選擇權行使期已於上周五（２０日）屆滿，公司按

照每股１０﹒８元人民幣，在初始發行２６億股Ａ股的基礎上額外發行３﹒９億股Ａ股，約佔Ａ

股發行初始發行（行使超額配售選擇權之前）股本１５％。

中國海洋石油升３﹒４５％報１２元，北水淨買入９﹒７億元；美團升３﹒３４％報

１６３﹒９元，北水淨買入２﹒２億元；建設銀行升２﹒２９％報５﹒８１元，北水淨買入

１﹒８億元。

騰訊控股升２﹒２７％報３４１﹒８元，北水淨賣出４﹒６億元；長城汽車跌２﹒９７％報

１３﹒０６元，北水淨賣出１﹒８億元；李寧升３﹒７４％報５２﹒６５元，北水淨賣出１﹒５

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ９﹒６７

美團 （０３６９０） ２﹒１５

建設銀行 （００９３９） １﹒８３

理想汽車 （０２０１５） １﹒６６

快手 （０１０２４） １﹒６０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －４﹒５６

長城汽車 （０２３３３） －１﹒７７

李寧 （０２３３１） －１﹒４８

藥明生物 （０２２６９） －０﹒９２

小米集團 （０１８１０） －０﹒６４

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