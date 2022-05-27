《美元走勢－羅明立》美元指數或將下試１００關口

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２７﹒０１ １２７﹒１９ １２６﹒６５

歐元╱美元 １﹒０７３９ １﹒０７６５ １﹒０７２５

英鎊╱美元 １﹒２６１６ １﹒２６６７ １﹒２５９６

美元╱瑞郎 ０﹒９５９６ ０﹒９６０３ ０﹒９５６０

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４９８ ７﹒８４８８

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《美元走勢》周四（２６日）公布的美國第一季度ＧＤＰ修正值較上季度環比下跌１﹒５％

，跌幅高於初值和市場預期。由於數據的滯後性，很可能第二季度的ＧＤＰ數據也會是環比下跌

，美國經濟可能已處於一個技術性衰退的狀態中，或逼使聯儲局需考慮貨幣政策調整過快過急帶

來的負面影響。

稍早前公布的５月份ＦＯＭＣ會議紀要提及，在接下來的兩到三次的ＦＯＭＣ會議均可能加

息５０個基點，鑑於正在變化的經濟前景的風險，限制性的政策立場可能變得適合。有市場分析

認為，這是暗示之後或將結束本輪貨幣緊縮周期，唯縮表路徑仍將繼續進行。美元延續近期的弱

勢繼續回落，美元指數一度跌穿１０２關口，隨後略為反彈，暫時企穩在１０２上方。

雖然能源和大宗商品價格持續高企，但市場關注點已從通脹高企轉變為對經濟衰退的擔憂，

市場資金開始大幅流入國債市場避險，推動各主要國家國債孳息率下行。美國１０年期國債孳息

率已從高點的３﹒２％下跌至２﹒７３％，也助推了美元下跌。同時，各主要經濟體繼續或準備

開啟加息路徑，也對美元造成打壓。

繼歐洲央行行長拉加德早前表示歐央行或將在７月份開始加息後，德國方面也敦促歐央行要

盡快上調利率。在市場預期開始轉變的情況下，美元或將繼續回調，美元指數或將下試１００關

口，而非美貨幣除日圓外，將有一個較明顯的反彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０７００ １﹒０８５０ １﹒０６５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鈁 １﹒２５５０ １﹒２７００ １﹒２５００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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