【香港政情】候任行政長官李家超明赴京接受中央任命，下周二返港

《經濟通通訊社２７日專訊》候任行政長官李家超將於明日（２８日）前往北京，接受中央
任命，下周二（３１日）返港。陪同李家超赴京的官員包括候任行政長官私人秘書杜潔麗及新聞
秘書陳元德。李家超夫人亦會同行。
國務院總理李克強上周五簽署國務院令，正式任命李家超為香港特別行政區第六任行政長官
，７月１日就職。（ｂｉ）
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