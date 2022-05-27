【夜期時段】即月期指最新報２０７６４點，升１０點，高水６７點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０７５０點，跌４點，高水５３

點，最新報２０７６４點，升１０點，高水６７點，合約成交４１９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０８７點，跌１１點，高水５點，最新報７１０３點，升

５點，高水２１點，合約成交７５０張。

