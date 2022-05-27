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27/05/2022 16:37

【中概焦點】據報中國一汽有意收購滴滴股權

　　《經濟通通訊社２７日專訊》外電引述知情人士透露，國有汽車製造商中國第一汽車集團正
在考慮收購陷入困境的網約車巨頭滴滴的大量股權。
　　知情人士表示，中國一汽已與滴滴的高管進行了接觸，表達了對成為滴滴大股東的興趣。中
國一汽承諾會幫助滴滴解決與數據安全相關的問題，從而為香港上市鋪平道路。
　　知情人士稱，討論尚處於初步階段，不一定會達成協議。（ｂｉ）

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