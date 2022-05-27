  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2022 10:17

【國安立法】繼山道文化後再有兩書商被拒參展，貿發局稱不評論

　　《經濟通通訊社２７日專訊》今年７月２０至２６日書展，是《港區國安法》生效後第二屆
。去年有在書展出售記錄元朗７２１事件等書籍的「山道文化」，早前被拒參展。有本地傳媒發
現，再有其他書商被拒參展，亦未獲主辦機構貿發局交代原因。
　　今年被拒參展的「有種文化」在２０１２年成立，在書展參展近１０年，負責人
Ｄａｎｉｅｌ向《商業電台》表示，一直與貿發局有文件往來，已獲通知參與攤位簡介會，不過
到本月就獲告知，因為突發原因攤位選擇需要延期，其後更終止他們的參展申請，但無交代原因
。他表示，往年書籍有兩本書被投訴涉嫌違反《港區國安法》，當時有收到貿發局信件通知，但
到去年書展結束，仍未收到貿發局任何禁售要求，警告或譴責，認為今次事件是剝削了他們的參
展自由。據了解，被拒絕參展的還包括在２０１８年底成立的「蜂鳥出版」。
　
＊貿發局：不回應個別事件＊
　
　　貿發局表示，不回應個別事件，稱任何活動籌備期間，一般都會有一些參展申請不被接納，
今屆書展詳情會稍後再公布，現在無其他補充。
　
＊次文化堂宣布不參展＊
　
　　另外，由首屆起參展至今、有出版時事評論集的「次文化堂」，社長彭志銘表示，早在去年
書展結束後，決定不參與今屆書展。他解釋，以往高峰時期，書展期間他們有２０至３０多本出
版，但近年社會環境轉變，不少作者出書意欲減，到去年「次文化堂」只出版了３本書，他解決
因為沒有人寫、沒有人評論，甚至是已有的報章，批判性重的文章都減少，令稿源減少，甚至沒
有作者想寫想出，決定不參展。（ｈｙ）（ｚｚ）
　

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告27/05/2022
【大行炒D乜】阿里績後大行點睇　一chlick就知道
人氣文章開市Good Morning27/05/2022
溫鋼城：阿里巴巴最壞時間未過　95元有阻力！
人氣文章中國故事26/05/2022
《神州經脈》滬指守三千一惟外資再出走　人幣瀉逾6百點錄三連貶
人氣文章財經熱話26/05/2022
石藥盈利倒退大行紛降目標價　股價急插半成創一年低
人氣文章財經熱話26/05/2022
【阿里業績】績前撈貨博反彈？連敬涵：科技股唯獨唔買阿里！
人氣文章財經熱話26/05/2022
【除淨策略】中石化、中海油逾十厘息將除淨　有貨食胡或收息？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金