【國安立法】繼山道文化後再有兩書商被拒參展，貿發局稱不評論

《經濟通通訊社２７日專訊》今年７月２０至２６日書展，是《港區國安法》生效後第二屆

。去年有在書展出售記錄元朗７２１事件等書籍的「山道文化」，早前被拒參展。有本地傳媒發

現，再有其他書商被拒參展，亦未獲主辦機構貿發局交代原因。

今年被拒參展的「有種文化」在２０１２年成立，在書展參展近１０年，負責人

Ｄａｎｉｅｌ向《商業電台》表示，一直與貿發局有文件往來，已獲通知參與攤位簡介會，不過

到本月就獲告知，因為突發原因攤位選擇需要延期，其後更終止他們的參展申請，但無交代原因

。他表示，往年書籍有兩本書被投訴涉嫌違反《港區國安法》，當時有收到貿發局信件通知，但

到去年書展結束，仍未收到貿發局任何禁售要求，警告或譴責，認為今次事件是剝削了他們的參

展自由。據了解，被拒絕參展的還包括在２０１８年底成立的「蜂鳥出版」。



＊貿發局：不回應個別事件＊



貿發局表示，不回應個別事件，稱任何活動籌備期間，一般都會有一些參展申請不被接納，

今屆書展詳情會稍後再公布，現在無其他補充。



＊次文化堂宣布不參展＊



另外，由首屆起參展至今、有出版時事評論集的「次文化堂」，社長彭志銘表示，早在去年

書展結束後，決定不參與今屆書展。他解釋，以往高峰時期，書展期間他們有２０至３０多本出

版，但近年社會環境轉變，不少作者出書意欲減，到去年「次文化堂」只出版了３本書，他解決

因為沒有人寫、沒有人評論，甚至是已有的報章，批判性重的文章都減少，令稿源減少，甚至沒

有作者想寫想出，決定不參展。（ｈｙ）（ｚｚ）



