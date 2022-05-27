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27/05/2022 10:52

【香港政情】陳冬：香港競爭力法治水平保持前列，一國兩制成功

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中聯辦副主任陳冬在律政司舉辦的《基本法》法律論壇上以視
像致辭時表示，《憲法》及《基本法》共同構成特別行政區的憲制基礎，《基本法》開宗明義說
明香港自古以來是中國的領土，亦明確規定香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，
是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區，直轄於中央人民政府。
　　陳冬稱，針對一個時期的反中亂港活動猖獗，嚴重挑戰一國底線的嚴峻局面，中央依照《憲
法》和《基本法》，制訂實施《港區國安法》及完善香港選舉制度等，落實愛國者治港原則，推
動香港局勢實現由亂到治重大轉折，確保一國兩制正確方向前進。
　　陳冬又引述國家主席習近平說，在一國的基礎上，兩制關係應該亦完全可以做到和諧相處。
香港是全球最具競爭力的經濟體之一，根據全球金融中心指數排名，香港位列全球第三，而香港
的法治水平在１３９個國家地區中，排名保持前列，亦持續獲評為全球最廉潔的地方之一，毫無
疑問一國兩制在港實施成功。未來在一帶一路倡議、粵港澳大灣區建設、十四五規劃和２０３５
年願景目標綱要等，為香港提供重大發展機遇，香港只要堅守一國之本，善用兩制之利，更好融
入國家發展大局，一定能有效應對各種風險挑戰。（ｈｙ）

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