【香港政情】鄭若驊：部分人認為憲法不適用於特區屬錯誤

《經濟通通訊社２７日專訊》律政司長鄭若驊在《基本法》法律論壇致辭表示，部分港人，

包括法律界人士，認為國家《憲法》不適於特區是錯誤，相關問題在《基本法》起草過程中已有

激烈討論，當年已有人建議列出《憲法》適用和不適用於香港的條文，但有意見就指《憲法》是

母法，《基本法》是子法，如果規定有甚麼《憲法》條文不適用於香港，將有違法律倫理和程序

，國際憲法史上亦無先例，技術上也有困難；最終委員認為《憲法》對特區有效。

鄭若驊又表示，亦有人錯誤認為人大和人大常委會的決定在香港無約束力，但她指只要緊記

特區的誕生，正是基於人大１９９０年根據《憲法》作出的決定，就會明白全國人大和人大常委

會決定的適用性。



＊人大釋法不斷被誤解＊



鄭若驊又表示，人大釋法在回歸２５年以來亦不斷被誤解，指《基本法》起草過程中，已有

草委指《基本法》是全國人大制訂和頒布，解釋權自然在全國人大；亦有草委明確指出《基本法

》並非純粹地區性法律，當中規定很多中央與特區關係的內容，如果可以由特區的法院可以無限

制作出解釋，不單會影響香港，更可能會影響到全國，是欠妥當，因此最終《基本法》列明人大

常委會有解釋權。



＊《基本法》有關權利並非絕對保護社會＊



鄭若驊指，香港的人權和自由亦不斷受人關注的議題，她強調周諾恆和黃之鋒的案例已顯示

，《基本法》相關的權利並非絕對，可以以保護社會、公共秩序或他人權利為由施加合法限制，

一旦示威者使用暴力或威脅使用暴力，就已越過《基本法》保障的和平示威界線，可以受到法律

制裁和限制。她又提出高鐵一地兩檢的司法覆核案例，形容法院的裁決，決定了一國兩制中香港

一制是封閉還是開放，也決定了香港與國家的關係是疏離還是融合，法院最終指明《基本法》是

有生命力的文書，一國兩制下的制度不應原地踏步，應該可以持續發展，配合時代所需和社會情

況，因此一地兩檢的安排是合法合憲。

鄭若驊亦指，國際社會很多人指稱《港區國安法》破壞一國兩制，令香港失去高度自治，她

強調是完全錯誤，指國家安全從來是中央事權，不屬特區的自治範圍，全國人大亦有權監督《憲

法》實施，有權決定授權人大常委會制訂國安法。

鄭若驊亦引述國家主席習近平、前國家領導人鄧小平、港澳辦主任夏寶龍的講話，指領導人

一直明確支持香港落實一國兩制，指香港只要毋忘一國兩制的初心，堅守一國原則，一國兩制仍

是香港面向未來、維持繁榮穩定的最好安排。（ｈｙ）





