【恒大困局】消息：中國恒大考慮分期償付境外債權人及債轉股

《經濟通通訊社２７日專訊》據《路透社》引述消息人士指，中國恒大（０３３３３）正考

慮分期償付境外債權人，並提出可將高達２０％的債務轉換成旗下兩間香港上市公司恒大物業

（０６６６６）及恒大汽車（００７０８）的股權，希望擺脫財務困境。

恒大３月表示，力爭在７月底前提出初步債務重組方案。

恒大１２月成立了風險化解委員會，主要由國有企業成員組成，廣東省政府牽頭今次重組。

（ｈｙ）

