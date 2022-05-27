【新冠肺炎】本港新增２５０宗確診，再多１名患者離世

《經濟通通訊社２７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

２５０宗新冠肺炎確診，包括１０５宗核酸檢測陽性，１４５宗快測呈報陽性，當中２９宗輸入

案例，１３宗在機場臨時樣本採集中心發現，１１宗在檢疫酒店發現。另外，本港再多１名患者

離世，累計９１６２宗死亡個案。



＊３宗懷疑復陽個案＊



歐家榮表示，昨日有１宗第８日樣本陽性，患者為２０歲女士，已打２針，５月１９日美國

抵港，５月２５日離開檢疫酒店，５月２６日檢測呈陽性，ＣＴ值大過３０。另有３宗第１２日

樣本陽性，包括３４歲男士，已打３針，４月１３日曾在外地確診，無病徵，５月１４日韓國抵

港，５月２０日離開檢疫酒店，５月２５日樣本不確定，經公共衞生化驗所分析後為陽性，ＣＴ

值高；３８歲男士，已打３針，３月２５日外地確診，無病徵，５月１４日印度抵港，５月２０

日離開檢疫酒店，５月２５日確診，ＣＴ值３６至３７；２０歲女士，已打３針，無病徵，５月

１３日泰國抵港，５月２０日離開檢疫酒店，５月２４日樣本不確定，公共衞生化驗所分析後為

陽性，ＣＴ值大於３０。



＊１宗本地貨機機組人員確診＊



歐家榮表示，本港有１宗本地貨機機組人員確診，患者為４４歲男士，已打３針，５月２６

日發病，居於西貢，５月２１日至２３日因為工作前往美國，外地工作期間採取閉環管理，５月

２３日晚上返港，在機場檢測呈陰性，５月２５日、２６日上午檢測呈陰性，５月２６日發病，

下午檢測呈陽性，暫列為輸入案例，將安排樣本基因分析確認是否本地感染。



＊第五波累計１１９﹒９萬宗確診＊



確診個案中，２５宗經醫管局確診，１８宗經公共衞生化驗所確診，６２宗經私營化驗所確

診。公共衞生化驗所分析１７４宗個案，１３８宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，３６宗病毒量太低

未能分類。第五波累計１１９﹒９萬宗確診，包括７４﹒９萬宗核酸檢測陽性，４５萬宗快測呈

報陽性。（ｈｙ）

