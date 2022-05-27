《小傳日記》巴巴勝預期又點？前景一樣唔包掂！

《小傳日記》魚缸終於反彈！不過都係多得巴巴（０９９８８），全日升超過近一成二，貢

獻恒指差唔多１５０點，水漲船高成班科技佬都一齊開ｐａｒｔｙ，ＱＱ（００７００）升多過

兩巴仙，報３４１﹒８銀；美團（０３６９０）升多過３巴仙，報１６３﹒９銀；百度

（０９８８８）升多過一成四，報１３２﹒２銀；京東集團（０９６１８）升多過５巴仙，報

２０８﹒４銀。

巴巴全年業績結果就好過預期，不過孖屐有孖屐好過預期咁炒，但係大行就唔係咁睇，有幾

間大行都睇淡巴巴未來業績表現，好多都ｃｕｔ咗巴巴目標價。譬如摩通就話，投資者好似已經

預期巴巴第四季表現疲弱，本地電商同２０２３財年收入前景麻麻。摩通又話，用戶數增長唔錯

，而且ＧＭＶ跌幅溫和，符合預期。摩通覺得，未來幾個季度利潤率嘅積極驚喜可能會成為股價

嘅關鍵動力因素。

睇返巴巴今日最後都係以十字星收市，開市價收市價都係９１銀，畢竟都升一成二又上返

９０銀，趁勢都要食吓胡先。所以走勢嚟講，巴巴除咗條十天線有些少向上翹起之外，走勢都未

算好有利，睇多一兩日９０元保唔保得住先再講啦！

啱啱深圳就響應阿爺刺激經濟口號，提出九大方面３０條措施，預計會拉動消費約４５０億

人仔，其中買新能源車有補貼，每架車最多有一萬銀補貼。另外電子產品家電類都會有補貼，手

機、電腦（含平板電腦）、耳機、音響、全屋智能家電等等都可以有１５％補貼。

結果都係一樣，措施有喺度，但係大眾肯唔肯使錢又係另一回事，所以就算有一堆措施，巴

巴呢類電商佬都唔一定受惠，所以巴巴真係未返到１００銀都唔使諗住，請請！



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