《基金債券攻略－凌風》以債券基金取代債券

《基金債券攻略》我一向認為，香港債券市場始終不興旺是有結構性原因的。首先，穩陣而

低風險的債券，小投資者買不了多少。以最近的綠色債券為例，這絕對是穩陣的債券，而且有

２﹒５厘的保證息率，但最終只可以分到４或５手，即４萬或５萬大元。



說句真，現在我們小存戶造定期存款，也不會４－５萬元那麼少，一般都有１０萬元或以上

吧！我估計，５０－１００萬元的佔比應該最多。但如果最終只讓你買４－５萬，又怎能鼓勵更

多投資者參與債券投資呢？



諷刺的是，風險頗高的企業債券，卻隨時可以買到１００－２００萬元。但更諷刺的是，有

多少投資者可以有幾個１００－２００萬呢？如果沒有，他們能做到的，就只有買單一的企業債

券。



如是的話，他們就要冒「集中風險」（Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ Ｒｉｓｋ），即是把

所有雞蛋都放在一個籃子裏！萬一該債券出事，就真的可能Ｔｏｔａｌ Ｌｏｓｓ，即全軍盡墨

！



去年起的內房債券危機，就足以令小投資者感受到全軍盡墨的風險吧！



但如果我們不買債券，只集中買股票，我相信，那種波幅和反覆無常的市況，又未必是所有

投資者都能承受的。去年第二季至今的港股，又或者今年以來的美股，都是最好的寫照。



投資的最高境界是冒最小風險，賺最高的回報，而已經確認的一種策略就是分散投資。所謂

分散投資，是投資於相關系數很低的項目，而股票和債券就正是相關系數很低的投資項目，因此

，我們不應該因為「分得少」或「門檻高」而放棄債券的。



我自己的折衷做法就是以債券基金作為替代品。本欄叫基金債券攻略，本來是指基金和債券

的，但我認為，將兩者合而為一的債券基金，才是我們最應該考慮的投資工具。



其實，本欄開張時推介的一隻收息基金安聯收益及增長基金，也算是債券基金，因為她有三

分二資產是投資於企業債和企業的可換股債券，其餘三分之一才買股票。當然，較準確描述這隻

基金應該是混合資產基金。



買債券基金跟直接買債券的一個主要分別是，一般來說債券有到期日，而債券基金則沒有到

期日。另外，買債券可以收債息，而買債券基金，過去一般都不派息給基金持有人。基金經理收

到的股息或債息，一般會用來再投資，令基金有更高的增長。



不過，近年興起派息基金之後，最順理成章派息給基金持有人的，自然是債券基金，而不是

股票基金，因此，我自己也傾向買派息的（一般是每月派）債券基金，因為這樣才有買債券的感

覺嘛！《凌風》



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