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即市新聞

27/05/2022 10:03

《基金債券攻略－凌風》以債券基金取代債券

　　《基金債券攻略》我一向認為，香港債券市場始終不興旺是有結構性原因的。首先，穩陣而
低風險的債券，小投資者買不了多少。以最近的綠色債券為例，這絕對是穩陣的債券，而且有
２﹒５厘的保證息率，但最終只可以分到４或５手，即４萬或５萬大元。

　　說句真，現在我們小存戶造定期存款，也不會４－５萬元那麼少，一般都有１０萬元或以上
吧！我估計，５０－１００萬元的佔比應該最多。但如果最終只讓你買４－５萬，又怎能鼓勵更
多投資者參與債券投資呢？

　　諷刺的是，風險頗高的企業債券，卻隨時可以買到１００－２００萬元。但更諷刺的是，有
多少投資者可以有幾個１００－２００萬呢？如果沒有，他們能做到的，就只有買單一的企業債
券。

　　如是的話，他們就要冒「集中風險」（Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ　Ｒｉｓｋ），即是把
所有雞蛋都放在一個籃子裏！萬一該債券出事，就真的可能Ｔｏｔａｌ　Ｌｏｓｓ，即全軍盡墨


　　去年起的內房債券危機，就足以令小投資者感受到全軍盡墨的風險吧！

　　但如果我們不買債券，只集中買股票，我相信，那種波幅和反覆無常的市況，又未必是所有
投資者都能承受的。去年第二季至今的港股，又或者今年以來的美股，都是最好的寫照。

　　投資的最高境界是冒最小風險，賺最高的回報，而已經確認的一種策略就是分散投資。所謂
分散投資，是投資於相關系數很低的項目，而股票和債券就正是相關系數很低的投資項目，因此
，我們不應該因為「分得少」或「門檻高」而放棄債券的。

　　我自己的折衷做法就是以債券基金作為替代品。本欄叫基金債券攻略，本來是指基金和債券
的，但我認為，將兩者合而為一的債券基金，才是我們最應該考慮的投資工具。

　　其實，本欄開張時推介的一隻收息基金安聯收益及增長基金，也算是債券基金，因為她有三
分二資產是投資於企業債和企業的可換股債券，其餘三分之一才買股票。當然，較準確描述這隻
基金應該是混合資產基金。

　　買債券基金跟直接買債券的一個主要分別是，一般來說債券有到期日，而債券基金則沒有到
期日。另外，買債券可以收債息，而買債券基金，過去一般都不派息給基金持有人。基金經理收
到的股息或債息，一般會用來再投資，令基金有更高的增長。

　　不過，近年興起派息基金之後，最順理成章派息給基金持有人的，自然是債券基金，而不是
股票基金，因此，我自己也傾向買派息的（一般是每月派）債券基金，因為這樣才有買債券的感
覺嘛！《凌風》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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