《品中資－羅國森》電動車領先，傳統車開始踩油

《品中資》在疫情衝擊下，內地經濟下行壓力有多大？從近期中央召開經濟工作會議之頻繁

，主持者和出席者層級之高，以及推出措施步伐之急，覆蓋面之廣便可見一斑。

早前我在本欄已經提到，中央已經落實，再以基建來帶動經濟發展。這個提案是在中央財經

委員會第１１次會議上提出的，而主持會議的就是國家主席習近平。

幾日之後，國家主席習近平再主持中央政治局會議，會上提出，要盡快完成平台經濟專項整

改，並出台支持平台經濟規範發展的具體措施。

到了本周，輪到國務院總理李克強出動，先在周一（２３日）主持國務院常務會議，會上提

出要在六大方面推出３３項措施，以拉動經濟重回正軌，其中的「殺手鐧」就是減稅退稅，合共

１４００多億元（人民幣．下同），此舉將令全年減稅退稅金額增至２﹒６４萬億元。

在六大方向中，第四項是促消費和有效投資，當中一點就是減徵部分乘用車購置稅，涉資

６００億元。因此，一眾傳統車股在周二起便明顯轉強。這方面下文會再品評。

到了本周三（２５日），李克強總理更罕有地召開全國穩住經濟大盤的電話會議，敦促各地

落實上述的穩經濟政策，以確保第二季經濟合理增長和盡快壓低失業率。



＊確保刺激措施落到地方＊



這個會議在省、市、縣設立分會場，各級政府領導和主要組成單位負責人參加或收聽收看。

按照全國２８４４個區縣計算，參加會議的人數超過１０萬人呢！

明顯地，動員逾１０萬人參加這個高層級會議，足證會議的重要性，以及問題的嚴重性或緊

逼性（務求令國務院常務會議的決議能夠落實到地方）。

從宏觀角度，內地經濟面對的困難，確實令人擔憂；但從微觀角度，個別行業和企業卻是利

好的。事實上，過去幾年，我們都是炒股不炒市呢！

我曾經在本欄指出過，每次內地遇到經濟危機，除了基建之外，必然會從內部消費著手，而

內部消費之中，首要當然是房地產市場，因為這是消費金額最高，涉及行業最廣的一項「消費品

」，其次就是汽車，因為這是繼房地產之後，消費額第二大的民生消費品，而再其次就是家用電

器等白色家電。

今次也不例外，其中上文提到的減徵部分乘用車購置稅就是這類刺激政策。在此之前，市場

曾經傳出，內地會再度推「汽車下鄉」政策，以調動農村的經濟動力。不過，後來又被否認了，

出來的就是減徵乘用車的購置稅。

但我相信，如果減稅未見成效，「汽車下鄉」也必定會再次出台，所以，我今日的專欄標題

是《電動車領先傳統車開始踩油》，因為暫時來說，如果汽車要下鄉，暫時仍以傳統汽油車為主

，因為電動車需要完善的充電配套。

我心目中的電動車龍頭比亞迪（０１２１１）和傳統車龍頭吉利（００１７５），過去兩年

多的股價走勢明顯是「強弱懸殊」。２０２０年大市向好，這兩隻龍頭汽車股都上升，但吉利只

升７４％，比亞迪則升４﹒３７倍；



＊傳統車開始踩油追趕＊



到了２０２１年，大市開始回吐，吉利股價全年下跌近兩成，但比亞迪仍然上升三成一。到

了今年，大市更波動，吉利股價大幅下挫，以３月１５日的今年低位１０元比較的話，吉利股價

曾經大跌五成多，以昨日收市價１４﹒５元計，仍然下跌三成二。

但比亞迪年初至今，股價只是微跌１％，如果以３月１５日的低位１６５元計，也曾經下跌

三成八，但短時間內已經收復失地。

由此可見，過去兩年多，電動車是大幅領前的；但今次中央的政策傾斜，可能令到傳統車股

也「踩油」，追趕電動車，從投資的角度，似乎更吸引，因為她們的股價普遍都十分低殘。

不過，如果要我選股，我認為，集中比亞迪和吉利這兩隻龍頭已經足夠，至於詳細的品評，

下次再續！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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