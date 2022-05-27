《神州頭條》財經報章頭版摘要：機構火速落實精神，信貸放量可期

《經濟通通訊社２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見第九次全國信訪工作會議代表

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第九次全國信訪工作會議２５日至２６日在京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席

習近平親切會見會議代表，向受表彰的先進集體和先進個人表示熱烈祝賀，向全國信訪系統廣大

幹部職工表示誠摯問候。中共中央政治局常委李克強、王滬寧、韓正參加會見。



加緊研究推進海運運價與運力兩期貨品種上市

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國務院辦公廳日前印發《關於推動外貿保穩提質的意見》，從保障外貿領域生產流通穩定，加大

外貿企業財稅金融支持力度，提出１３條政策措施，助力穩經濟穩產業鏈供應鏈。《意見》提出

，加緊研究推進在上海期貨交易所、大連商品交易所上市海運運價、運力期貨。



央行：持續增加普惠小微貸款投放

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人民銀行近日印發《關於推動建立金融服務小微企業敢貸願貸能貸會貸長效機制的通知》。《通

知》提出，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，用好降準、再貸款再貼現、普惠小微貸款

支持工具，持續增加普惠小微貸款投放。專家認為，《通知》突出問題導向，對症下藥，提出系

列有力有效舉措，通過加大對小微企業金融支持，助力穩市場主體、穩就業創業、穩經濟增長。





《上海證券報》



央行推動建立長效機制，提升金融服務小微企業能力

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人民銀行近日印發《關於推動建立金融服務小微企業敢貸願貸能貸會貸長效機制的通知》。人民

銀行從制約金融機構放貸的因素入手，按照市場化原則，進一步深化小微企業金融服務供給側結

構性改革，加快建立長效機制，著力提升金融機構服務小微企業的意願、能力和可持續性，助力

穩市場主體、穩就業創業、穩經濟增長。



解決銀行「懼貸」「惜貸」，關鍵是建立長效機制

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人民銀行近日印發相關通知，推動建立金融服務小微企業敢貸願貸能貸會貸長效機制。為鼓勵和

引導銀行支持小微企業，解決「懼貸」「惜貸」等問題，金融管理部門出台多種措施，如人民銀

行推出支小再貸款、再貼現等貨幣政策工具，修訂考核指標，建立政府融資擔保等。



今年以來逾百家國資上市公司開展回購增持

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上證報資訊統計數據顯示，今年１月至５月，Ａ股已有１０５家國資上市公司開展了回購或增持

，其中過半數國資上市公司大幅提前完成增持計劃。從回購力度來看，回購耗資超十億元人民幣

的案例屢見不鮮，金額過億已成為國資上市公司回購和增持的「標配」。





《證券時報》



金融機構火速落實精神，６月信貸放量可期

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自人民銀行一天兩場會議要求金融機構加大對實體經濟的信貸支持後，銀行近日也在內部抓緊部

署落實。證券時報記者近日從多位銀行業人士了解到，多家銀行內部開會向各級分支機構部署落

實，預計６月新增信貸投放有望有所好轉。



深圳加碼力促消費，逾兩百企業獲超２﹒４億專項獎勵

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繼深入推進全市復工復產之後，深圳又放大招促進消費持續恢復。深圳市發展和改革委員會日前

聯合五部門印發了《深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施》。深圳市商務局官網公示了

２０２２年促進消費提升扶持計劃零售額（營業額）增長擬獎勵項目，共計２２６家深圳企業將

獲得超２﹒４億元促消費專項獎勵。



快速響應實策頻出，促消費也要穩信心

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作為穩定經濟運行的「壓艙石」之一，促消費成為全國各地穩增長的重要抓手。５月２６日，深

圳發布促進消費持續恢復的若干措施，涉及汽車、電子產品、家電、文體旅遊、大宗商品等多個

消費領域。（ｊｔ）

